مصری از توضیحات ربیعی درباره طرح تحول سلامت به طور مشروط قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، سوال ملی عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه از علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره خسارات طرح تحول سلامت در سازمان تامین اجتماعی و هزینه کرد از منابع کارگران در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات وزیر، نماینده سوال کننده به طور مشروط از پاسخ های وی قانع شد.

در سوال این نماینده از ربیعی آمده بود: اجرای طرح تحول سلامت در سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان صدمه و خسارت به بار آورده است؛ علت اجبار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای اجرای این طرح و هزینه کرد از منابع کارگران چیست؟

ربیعی در پاسخ خود با تاکید بر اینکه هزینه کرد انجام شده در خارج از سقف تعهدات سازمان تامین اجتماعی نبوده است، گفت: من از این طرح حمایت می کنم و معتقدم دغدغه رهبر انقلاب را مبنی بر اینکه یک بیمار غیر از رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد، اجرا کرده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امیدواریم با کنترل هزینه ها در طرح تحول سلامت، مازاد آن را برای ارائه خدمات بهتر هزینه کنیم.

ربیعی تاکید کرد: یک ریال از پول کارگران در این طرح هزینه نشده است.

پس از توضیحات ربیعی، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، خطاب به وزیر تعاون با بیان اینکه من به بسیاری از حرف های آقای مصری معتقد هستم، گفت: معتقدم بسیاری از کارهای در طرح تحول سلامت خلاف قانون صورت گرفته، امروز بیمارستان ها کلی بدهی دارند و شما هم در بیمه ها پولی ندارید که به آنها بدهید.

پزشکیان خواستار تشکیل جلسه ای با حضور مصری و ربیعی شد تا این مشکل بررسی شود؛ مصری هم به طور مشروط از پاسخ های وزیر تعاون قانع شد.