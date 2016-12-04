به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس بین‌المللی «وحدت اسلامی؛ ضرورت‌ها و چشم‌انداز آینده» به همت سازمان اسلامی محمدیه اندونزی و با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رایزنی فرهنگی کشورمان در جاکارتا برگزار شد.

این اجلاس با حضور آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب، ذوالکفلی حسن، رییس مجلس خلق اندونزی، محمدی، سفیر ایران در اندونزی و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و علمی از کشورهای ایران، اندونزی، فیلیپین، برونئی، تایلند، مالزی و ... در محل سالن پارلمان اندونزی برگزار شد.

در آغاز این اجلاس بختیار افندی، مسئول دفتر همکاری بین‌الملل سازمان محمدیه ادونزی طی سخنانی هدف از برگزاری این کنفرانس را ایجاد وحدت بیشتر میان مسلمانان دانست و گفت: در حال حاضر به وحدت و همکاری میان مسلمانان نیازمندیم.

وی در ادامه اوضاع منطقه خاورمیانه را از لحاظ انسانی نامناسب خواند و گفت: مردم مسلمان منطقه خاورمیانه اسیر توطئه گروه‌های تکفیری هستند.

در ادامه آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به عنوان سخنران دیگر افتتاحیه اجلاس گفت: وحدت، بازگشت به اسلام واقعی و عدم اعتماد به دشمن بهترین راه‌حل برای مشکلات کنونی جهان اسلام است.

آیت‌الله اراکی، اسرائیل را بزرگ‌ترین خطر برای وحدت میان مسلمانان ذکر کرد و افزود: تحولات ناگوار منطقه خاورمیانه به خصوص کشورهای اسلامی امروزه با هدف شوم آنان انجام می‌شود.

ذوالکفلی حسن، رییس مجلس خلق اندونزی، دیگر سخنران این اجلاس هم بر لزوم وحدت امت اسلامی از همه مذاهب و احترام به همدیگر را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه این کنفرانس، به دو بخش تقسیم شد و در بخش نخست با سخنرانی‌های إستیگ تراویک، سفیر مسلمان کشور نروژ در اندونزی، محاسن، مدیرکل ارشاد اسلامی وزارت دین اندونزی، حمدان زلفی، رییس سابق دادگاه عالی اندونزی، شیخ خلیل افرا، عضو مجلس افتای اهل تسنن استان بوشهر و سید صادق طباطبایی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، همراه بود.

در دومین بخش کنفرانس که پس از اقامه نماز جماعت برگزار شد، سخنرانانی از اندونزی، ایران و دیگر کشورها به ارایه مقالات خود پرداختند. مکارم ویبیسونو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر در منطقه فلسطین، اسمیت الحدار، کارشناس سیاسی خاورمیانه از اندونزی، ازیومردی عذرا، مدیر سابق تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف هدایت‌الله اندونزی، شیخ امین راستی، امام جمعه اهل تسنن استان سنندج و آیت‌الله سید محمدحسین شهرودی، از شخصیت‌هایی بودند که در این بخش به ارایه مقالات پرداختند.

بنا بر اعلام این خبر، سلمان فارسی، مشاور وزارت امورخارجه اندونزی با حضور در مراسم اختتامیه این اجلاس یکروزه، اظهار امیدواری کرد که برپایی چنین اجلاس‌هایی بتواند نقش مؤثری در ایجاد و گسترش وحدت میان مسلمانان داشته باشد تا زندگی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و حتی پیروان سایر ادیان به تحقق برسد.

آیت‌الله اراکی، دبیرکل تقریب مذاهب اسلامی هم در سخنرانی خود در مراسم اختتامیه اجلاس، به یکی از مهم‌ترین وظایف پیامبر خاتم (ص) که همان اقامه عدل بود، اشاره کرد و گفت: مجمع تقریب با تألیف کتاب بیست جلدی با عنوان «السنه النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه» در کاهش اختلافات و درگیری میان مسلمانان نقش به سزایی داشته است.

وی مهم‌ترین اثر و تأثیرگذاری تألیف و انتشاراین کتاب را با محوریت احادیث نبوی در اشتراکات مذاهب اسلامی دانست.

این خبر می‌افزاید: آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب اسلامی و هیأت همراه در سفر دو روزه خود به اندونزی، علاوه بر شرکت در اجلاس وحدت، چند برنامه نیز داشتند که عبارت بودند از شرکت و سخنرانی آیت‌الله اراکی و آیت‌الله شهرودی در جمع شیعیان اندونزی، دیدار با یوسف کالا، معاون ریاست جمهوری اندونزی، بازدید از نمایندگی جامعه المصطفی (ص) در جاکارتا، مصاحبه با خبرگزاری ویوا (VIVA)، مصاحبه با روزنامه و خبرگزاری رپوبلیکا، و سخنرانی در جمع فعالان، اساتید و شخصیت‌های شیعی در کالج اسلامی اندونزی.