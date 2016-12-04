بودجه ۳۱۲ میلیاردی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات/ پیامک گران نشد

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل لایحه بودجه سال ۹۶ امروز توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

براساس جزئیات منتشر شده، دولت در پیش‌بینی بودجه مالی سال ۹۶ ، برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه آن ۳۱۲ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفت.

از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات ۵۱ میلیارد و ۶۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بودجه جاری، ۱۵۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بودجه عمرانی و ۱۰۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بودجه اختصاصی سال ۹۶ است.

بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان سازمان وابسته به وزارت ارتباطات، ۵۸ میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که شامل ۲۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بودجه جاری و ۳۳ میلیارد تومان عمرانی می‌شود.

مبلغ وام وجوه اداره شده ۱۴۰ میلیارد تومان شد

دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور اجازه تخصیص مبلغ هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی را در قالب وام وجوه اداره شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داد.

در متن این لایحه و در بخش ماده واحده‌ها، دولت این اجازه را به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده تا با تأیید وزیر ارتباطات تا سقف مبلغ هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده اختصاص دهند.

این اختصاص تسهیلات باید براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انجام پذیرد.

درآمد وزارت ارتباطات از نامبرینگ و بدهی اپراتورها

دربخش درآمد دولت از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، دولت از چهار ردیف درآمدی این حوزه برای سال ۹۶ مبلغ ۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان درآمد، پیش بینی کرده است.

براین اساس دولت درآمدهایی را در بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT، خدمات عمومی اجباری روستایی (USO)، نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی)، بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی و مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی برای خود پیش‌بینی کرده است.

به نحوی که از بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT ، رقم درآمدی چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، در بخش خدمات عمومی اجباری روستایی ۴۸۰ میلیارد تومان، در بخش نامبرینگ ۱۰۰ میلیارد تومان و در قسمت بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد برای سال مالی ۹۶ پیش‌بینی کرده است.

همچنین از محل مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی نیز پیش‌بینی درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی را کرده است.

نرخ پیامک تغییر نکرد

در لایحه بودجه سال آینده، دولت مصوبه دو سال گذشته مجلس را تغییر نداده است و قیمت پیامک به علاوه افزایش یک تومانی مانند سال گذشته لحاظ شده است. به این معنی که دولت رقم ۴۰۰ میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از افزایش ۱۰ ریالی به قیمت هر پیامک برای خود در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است.

بر اساس این بند الحاقی نمایندگان، درآمد ناشی از این افزایش به سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تخصیص می یابد.

در بخش دیگری رقم ۲۸۰ میلیارد تومان از محل حق استفاده از فرکانس رادیویی برای دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است.

بودجه دولت برای مرکز ملی فضای مجازی

در بودجه سال آینده، در بخش خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی، دولت رقم سه میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بودجه جاری برای مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته و پیش‌بینی کرده که از این رقم یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ به حقوق و مزایای مستمر این مرکز اختصاص یابد.

علاوه بر این رقم، یک میلیارد تومان هم به عنوان بودجه عمرانی این مرکز در نظر گرفته شده که مجموع بودجه سال آینده مرکز ملی فضای مجازی چهار میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌شود.

براساس گزارش مندرج در لایحه بودجه ۹۶، مرکز ملی فضای مجازی سال ۹۴ رقم یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملکرد داشته و سال ۹۵ هم طبق مصوبه بودجه رقم سه میلیارد و ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای آن در نظر گرفته شده است که با این احتساب، بودجه در نظر گرفته شده برای این مرکز که بازوی عملیاتی پژوهشی شورای عالی فضای مجازی است، رشد ۴۵ درصدی را نشان می دهد.

طبق جداول خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی کشور، برای شرکت‌های ملی پست جمهوری اسلامی ایران و ارتباطات زیرساخت به عنوان تابعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بودجه جاری درنظر گرفته نشده و شرکت ملی پست ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت نیز ۱۵ میلیارد تومان، بودجه عمرانی برای سال ۹۶ دریافت خواهند کرد.