درخواستم براي ملاقات با خاتمي رد شد / آمريكا نبايد از گفتگو با ايران هراس داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از بي بي سي ، بيل كلينتون كه پنج شنبه گذشته در برنامه "امروز" (Today) شبكه تلويزيوني آمريكايي ان بي سي شركت كرده بود افزود : وقتي فكر مي كنيد ممكن است با كسي مشكل پيدا كنيد و اين مشكل ممكن است خداي نكرده به رويارويي نظامي بينجامد، بايد پيش از رويارويي، حداكثر تلاش براي تماس با طرف مقابل برقرار شود.

وي كه در ارتباط با مسئله اتمي ايران صحبت مي كرد افزود: ايالات متحده نبايد از گفتگو با كسي ترس داشته باشد، نبايد نسبت به گفتگو ابراز عدم تمايل كند يا شرط و شروط زيادي براي گفتگو بگذارد.

اظهارات بيل كلينتون همزمان با حضور رئيس جمهور ايران در آمريكا ايراد شد و او در اين برنامه تلويزيوني اشاره كرد كه خواهان ملاقات با محمد خاتمي شده اما درخواست او رد شده است.

سيد محمد خاتمي چندي پيش به عنوان بلندپايه ترين شخصيت سياسي ايراني كه طي سه دهه اخير به آمريكا سفر كرده به سخنراني در چند محفل فرهنگي و مذهبي در آمريكا پرداخت و شماري از آگاهان حضور او در آمريكا را فرصتي براي برقراري تماس ميان ايران و آمريكا دانستند اما در طول حضور وي در آمريكا هيچ تماسي ميان او و شخصيتهاي سياسي آمريكايي برقرار نشد..

رئيس جمهور پيشين آمريكا در شرايطي خواهان مذاكره مستقيم ميان ايران و آمريكا مي شود كه دولت آمريكا چنين مذاكره اي را رد كرده و رئيس جمهور آمريكا نيز پيشنهاد محمود احمدي نژاد براي مناظره تلويزيوني با او را رد كرده و به نامه وي هم پاسخ نداده است.

بيل كلينتون نيز خاطرنشان كرده كه از نظر او عدم تمايل جورج بوش به ملاقات رودررو با محمود احمدي نژاد قابل درك است و تماس با ايرانيها نبايد لزوماً در سطح رئيسان جمهور دو كشور باشد.

كلينتون همچنين در مصاحبه ديگري با او كه همزمان از راديو آمريكا پخش شد گفته است: بر اساس حرفهاي دوستان ايراني ام در آمريكا، من هنوز اعتقاد دارم كه اكثريت وسيعي از مردم ايران خواهان روابط خوبي با آمريكا و غربند و نمي خواهند با آمريكا و غرب سرشاخ شوند. اما در عين حال معتقدند كه وقتي هر كشور ديگري در جهان حق برخورداري از انرژي اتمي دارد، آنها هم بايد داشته باشند، بنابراين ما بايد با توجه به اين خواسته عمل كنيم و اميدوارم بتوانيم راه حل مسالمت آميزي پيدا كنيم.

رئيس جمهور پيشين آمريكا هر ساله همزمان با حضور سران كشورهاي جهان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك، همايشي با عنوان "طرح جهاني كلينتون" برگزار و از رهبران و شخصيتهاي برجسته سياسي و اقتصادي جهان براي شركت در آن دعوت مي كند.

حامد كرزي، رئيس جمهور افغانستان از جمله شركت كنندگان همايش امسال بود.