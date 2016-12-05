باشگاه خبرنگاران نوشت: امیرهوشنگ مهریار روانشناس درباره اینکه پس از طلاق به کدام یک از زوجین آسیب بیشتری وارد می شود، اظهار داشت: اینکه آیا واقعا مقوله طلاق برای آقایان سخت‌تر است یا خانم‌ها مسئله ای است که خیلی به آن پرداخته نشده است.

وی تصریح کرد: به هر حال ازدواج مستلزم سرمایه گذاری عاطفی و مادی بسیاری برای طرفین است و به هم خوردن یک رابطه آسیب های اجتماعی و مالی را برای زوجین ایجاد می کند.

مهریار افزود: البته باید به این نکته توجه کنیم که بر هم خوردن یک رابطه هزینه‌هایی را برای آقایان در پی دارد و این امر خیلی به مذاقشان خوش نمی‌آید.

این روانشناس در رابطه با آسیب های روحی زوجین پس از طلاق گفت: میزان لطمه های روحی به طرفین به این امر بستگی دارد که مسئله طلاق از سوی مرد یا زن مطرح شده باشد و در نتیجه پذیرش قضیه برای طرف مطرح کننده راحتتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در جامعه ما مردها در زمان طلاق و جدایی از همسر آسیب های کمتری از لحاظ روحی خواهند دید، مردی با 40 سال سن پس از جدایی به سادگی می تواند با خانمی کوچکتر از خود ازدواج کند.

مهریار گفت: در صورتی که خانم ها در دوره پس از طلاق در جامعه با بحران‌های مختلفی از جمله مشکلات مالی، مشکلات احساسی، عدم حمایت از سوی خانواده و جامعه و تنهایی مواجه هستند.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات طلاق برای خانم‌ها این است که در بسیاری از موارد امکان ازدواج مجدد وجود ندارد.

این روانشناس اظهار داشت: در کشور ما تنها مسئله‌ای که برای مردها پس از طلاق مشکل ساز می‌شود پرداخت مهریه و مشکلات مالی است و از لحاظ روحی خیلی دچار مشکل نخواهند شد و یا اگر احساس تنهایی کنند مقطعی بوده و زودگذر است.