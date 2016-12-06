القاعده تنها خط لوله صادرات گاز یمن را منفجر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان محلی یمنی اعلام کردند که عناصر مسلح گروهک تروریستی القاعده روز دوشنبه تنها خط لوله صادرات گاز در جنوب یمن را منفجر کردند.

رویترز به نقل از مسئولان یمنی گزارش داد که این انفجار در منطقه بیابانی و دورافتاده «العقله» واقع در استان جنوبی «شبوه» روی داده و خط لوله رابط بین استان مارب و بندر صادرکننده گاز در «بلحاف» را قطع کرده است.

عناصر گروهک تروریستی القاعده پس از خروج نیروهای مردمی از مناطق جنوبی یمن و استقرار نیروهای «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن در این مناطق بخش هایی از جنوب یمن را تحت سیطره خود درآوردند.

عربستان نزدیک به دو سال است با همراهی چند کشور عربی وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در پی این تجاوز تا کنون هزاران نفر از مردم یمن کشته و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.