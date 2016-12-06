خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: فدراسیون فوتبال می خواهد میزبانی جام جهانی را از فیفا بگیرد. درخواستش را هم برای این منظور ارائه کرد و دنبال فراهم کردن شرایط استاندارد مد نظر فیفاست. حالا یا شرایط میزبانی را فراهم می کند یا سنگی در تاریکی انداخته و مسئولان هم هرازچندگاهی در مصاحبه هایشان از این عنوان دهان پرکن استفاده می کنند.

فدراسیون و مسئولانش به خوبی می دانند که گرفتن میزبانی جام جهانی کار ساده ای نیست. حتی برای کشورهایی که روابط بین المللی قوی دارند و اماکن استاندارد هم را در اختیار دارند کار آسانی نیست، چه برسد به فوتبال ایران که نه روابط بین المللی قوی دارد و نه حتی یک سالن استاندارد دارد!

برای اینکه متوجه عمق ماجرا شویم کافی است همین بازی روز دوشنبه تیم ملی فوتسال ایران برابر روسیه را دقیق تر بررسی کنیم. تیم های دوم و سوم جام جهانی فوتسال در سالن هندبال! به مصاف هم رفتند و طبیعتا این سالن هیچ یک از شرایط استاندارد فیفا را ندارد.

جالب اینکه برای ثابت نگه داشتن دروازه ها از «گونی های» استفاده شده بود که احتمالا باید پر از شن شده باشند! در تصاویر تلویزیونی زمانی که داوران قصد چک کردن تورها را داشتند مجبور شدند کیسه های سنگین شن را به سختی از روی زمین بلند کنند!

این بازی مشتی نمونه خروار است. ما میزبانی جام جهانی را می خواهیم اما حتی یک سالن استاندارد نداریم. میزبانی جام جهانی را می خواهیم اما اختیار فوتبال و برگزاری یک مسابقه مهم در اختیار فدراسیون و حتی وزارت ورزش هم نیست و دیگران باید تعیین تکلیف کنند!

میزبانی جام جهانی را می خواهیم اما هیچ نهادی حاضر نیست بدون منافع خودش و «کندن» از این فوتبال امتیازی بدهد و راهی را هموار کند. میزبانی جام جهانی می خواهیم اما اگر قرار باشد یک دیدار نسبتا حساس برگزار شود نیروهای انتظامی و امنیتی هیچ فرد ورزشی را به عنوان مسئول برگزاری نمی پذیرند و حتما باید خودشان همه کار را انجام دهند. (میزبانی لیگ جهانی والیبال در تهران این مورد را نشان داد.)

مردم را سرکار نگذاریم و از این عنوان دهان پرکن برای جمع کردن رزومه و عملکردکاری استفاده نکنیم. میزبانی ایران برای جام جهانی فوتسال سرابی بیش نیست. یکی از مهمترین شرایط دادن میزبانی به هر کشوری ورود بانوان به ورزشگاه ها و سالن هاست. آیا کسی شهامت این کار را دارد که بالاخره این طلسم را بشکند و برایش تدبیری کند که بانوان نیز مثل آقایان حق تماشای بازیها را داشته باشند؟

آیا فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بودجه ای دارد که بخواهند کلنگ یک سالن استاندارد را زمین بزنند؟ البته برای برخی مسئولان کلنگ زدن راحت است اما آیا بعد از این کار بزرگ! می توانند ورزشگاه یا سالن را تکمیل کنند و بیست تا سی سال طول نکشد؟

وقتی پاسخ همه اینها منفی است پس لطفا پیگیری ها را ادامه ندهید و اجالتا همان چهار گونی روی دروازه ها را بردارید تا شاید در سالهای آینده اتفاق جدیدی افتاد!