خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: شطرنج ایران این روزها با سارا سادات خادم الشریعه کانون توجه اهالی این رشته در داخل و خارج از کشور است؛ بانوی شطرنجبازی که با چگونگی عملکرد فنی و اخلاقی اش در رقابت های گرندپری بانوان جهان تحسین خیلی از مسئولان داخلی و خارجی را موجب شد و حالا در راه آماده سازی برای مسابقات قهرمانی زنان جهان قرار گرفته و ثبت رکورد در این رقابت ها که برای نخستین بار در ایران برگزار خواهد شد.

خادم الشریعه برای آماده سازی شرکت در این رقابت های مهم و همچنین مسابقات سریع زنان جهان (قطر)، مسابقات بوندس لیگا (آلمان) و رقابت های اوپن جبل الطارق، «روبین کامپن» هلندی را به عنوان مربی شخصی در کنارش خواهد داشت. مربی که تقریبا از یک سال پیش خادم الشریعه برخی از دوره های تمرینی خود را به صورت اختصاصی زیر نظر وی برگزار کرده و تا کنون حدود ۵ هزار یورو در این زمینه هزینه کرده است.

سارا سادات خادم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که از این پس از طرف فدراسیون شطرنج، کمکی برای تامین هزینه مربی شخصی بگیرد وی همچنین تاکید کرد که بعد از سوم شدن مشترک در مرحله آخر گرندپری بانوان، به دنبال صعود سه مرحله از رقابت های زنان جهان است.

* خبرگزاری مهر- چهارم شدن در مرحله آخر گرندپری بانوان با توجه به نایب قهرمانی که در مرحله دوم این مسابقات کسب کرده بودید، رضایت بخش بود؟

- خادم الشریعه: در واقع من چهارم نشدم. در این رقابت ها پنج شطرنجباز که امتیاز مشابه داشتند با هم سوم مشترک شدند که یکی از آنها من بودم.

* به هر حال نایب قهرمانی که در مرحله دوم مسابقات به دست آمد نسبت به این سوم مشترک بهتر بود. نظر خودت چیست؟

- زمانی که مرحله دوم رقابت ها در تهران برگزار شد هیچ یک از دیگر شطرنجبازان شرکت کننده من را خیلی نمی شناختند و به نوعی اصلا قبول نداشتند. آنها هنگام بازی با من و در شرایط مختلف خیلی ریسک می کردند طوری که به نظر می رسید از برد خود مطمئن هستند. همین نوع بازی آنها در چند رقابت باعث برد من شد و در نهایت هم توانستم نایب قهرمان شوم اما از نظر کیفیت بازی، شرایطم در سوئیس خیلی بهتر بود و در کل از کیفیت دیدارهایم در مرحله آخر بیشتر از هر مرحله ای راضی هستم.

* از مجموع دیدارهایی که در گرندپری داشتید، کدام دیدار قابل قبول تر و رضایت بخش تر بود؟

- تمام دیدارهایی که مقابل حریفانم در این مرحله از مسابقات را برگزار کردم دوست داشتم چون مقابل همه آنها با کیفیت کار کردم فقط از عملکرد خودم در دور دوم مسابقات اصلا راضی نیستم، حریفم در این مرحله شماره سه جهان بود اما شرایط طوری بود که شانس زیادی برای برد داشتم. با این حال اشتباهی مرتکب شدم که منجر به نتیجه تساوی شد. به همین دلیل از خودم در این بازی اصلا راضی نیستم.

*حرکتی که شما در دور هشتم مسابقات مقابل حریف اوکراینی انجام دادید خیلی بیشتر از نتایج دیدارهایتان انعکاس داشت، واقعا چه شد که مقابل این حریف و در شرایطی که می توانستید درخواست باخت بدهید بازی کردید و در نهایت هم به پیشنهاد او برای اتمام زودهنگام بازی آن هم با نتیجه تساوی موافقت کردید؟

- شاید هر فرد دیگر هم بود، همین تصمیم را می گرفت؛ حریفم به خاطر اینکه دوست فرانسوی اش در بیمارستان به سر می برد اصلا اوضاع و احوال روحی خوبی نداشت، او با این شرایط روحی نامناسب پشت میز مسابقه قرار گرفت، من رقابت را در شرایطی عادلانه می دانم که حریف بدون مشکل و دغدغه رو به روی من نشسته باشد. در آن شرایط حسم به من گفت باید او را همراهی کنم و به همین دلیل بازی را خیلی زود تمام کردم.

* مسابقات قهرمانی زنان جهان رویداد بزرگ دیگری است که باید در آن شرکت کنید. با توجه به عملکردی که در گرندپری داشتید انتظارات برای نتیجه گیری شما در این مسابقات خیلی بیشتر شده است. فکر می کنید چه نتیجه ای در مسابقات تهران به دست بیاورید؟

- شرایط مسابقات قهرمانی زنان جهان با بقیه مسابقات خیلی متفاوت است. این رقابت ها به صورت حذفی برگزار می شود، در هر مرحله دو بار با یک بازیکن دیدار خواهیم داشت و در صورت باخت به مراحل بالاتر صعود نمی کنیم. پیش از این نمایندگانی که در کشورمان در رقابت های قهرمانی زنان جهان شرکت کردند نتوانستند از مرحله اول بالا بیایند اما من این هدف را برای خود ترسیم کردم که بتوانم صعود در مسابقات را تجربه کنم.

* یعنی فکر می کنید تا چه مرحله ای بتوانید بالا بیایید؟

- صعود تا مرحله سوم هدفی است که من برای خود در نظر گرفته ام و امیدوارم با آمادگی که دارم بتوانم به آن دست یابم.

* از چه زمان تمرینات گروهی را برای مسابقات زنان جهان آغاز می کنید؟

- آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور طی دو، سه هفته قبل با ورود مربی هلندی به ایران تمرینات شان را آغاز کرده بودند، من هم از روز گذشته در اردو حاضر شدم تا همراه با این دو نفر تمریناتم را ادامه دهم. فعلا از نظر آمادگی شرایط خوبی دارم و امیدوارم بهتر از این هم بشوم به خصوص اینکه قبل از مسابقات زنان جهان در سه رویداد هم شرکت خواهم کرد.

* شما طی یک سال گذشته در رقابت های مختلف از جمله گرند پری با مربی شخصی شرکت کردید. آیا برای مسابقات زنان جهان هم چنین برنامه ای دارید؟

- قطعا، با مربی شخصی ام تمریناتم را ادامه خواهم داد. وی روز جمعه به ایران باز می گردد، 6 ساعت تمرین روزانه طی هشت روز برنامه ای است که با این مربی دارم. همزمان به صورت عمومی و خصوصی هم با مربی تیم ملی تمریناتم را دنبال می کنم.

* پرداخت هزینه های مربی شخصی شما به چه صورت است، شخصا این هزینه ها را تقبل می کنید یا از فدراسیون هم کمک می گیرید؟

- طی حدود یک سالی که با مربی شخصی ام کار می کنم تمام هزینه ها را شخصا پرداخت کرده ام، البته این مربی هلندی در مقاطع مختلف و به صورت کوتاه مدت من را در تمرین یا مسابقه همراهی می کند اما هزینه حضور نه چندان طولانی هم قابل توجه است. در یک دوره که برای شرکت در مسابقات بین المللی به هلند سفر کرده بودم دو هزار و ۱۰۰ یورو به مربی ام پرداخت کردم، این جدا از هزینه بلیت و اسکان بود و در کل طی یک سال گذشته حدود ۵ هزار یورو برای حضور مربی شخصی در کنارم هزینه کرده ام که انصافا نتیجه بخش هم بوده اما به هر حال تامین این هزینه خیلی راحت نیست. من بعد از هر مسابقه بخشی از جایزه ام را برای صرف هزینه مربی شخصی کنار گذاشته ام.

*فکر می کنید از این به بعد نیاز به مربی شخصی داشته باشید و اینکه فدراسیون در این مورد شما را همراهی خواهد کرد؟

- به هر حال تمرین با مربی شخصی تاثیر خود را خواهد داشت. فدراسیون هم دستش برای کمک کردن در این زمینه خیلی باز نیست چون بودجه محدودی دارد اما امیدوارم از این به بعد بتوانند کمکی به من کنند تا با آسایش بیشتر به شطرنج ادامه دهم.