سعید ابوطالب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تولید مسابقه «دستم را بگیر» و اهداف آن در شبکه «افق» گفت: شعار برنامه این است که ما یک نفر را به زندگی برگردانیم و برای کمک به وی منتظر نهادهایی چون بهزیستی، کمیته امداد، کمپین های خیریه و... نباشیم.

وی ادامه داد: هدف این است که نشان دهیم خود ما به عنوان شهروند مسئولیت هایی اجتماعی داریم و اگر به طور مثال یک کودک سرطانی، بی سرپرست یا بی خانواده ببینیم یا کسی را پیدا کنیم که به عضوی نیاز دارد و پولی ندارد به این افراد کمک کنیم. البته در جامعه امروز افراد زیادی وجود دارند که به صورت شخصی و در غالب ان جی او به نیازمندان کمک می کنند و ما خواستیم این خدمات و اتفاقات خیر را در یک مسابقه تلویزیونی به تصویر بکشیم.

این تهیه‌کننده با اشاره به مرحله فعلی مسابقه «دستم را بگیر» اعلام کرد: تاکنون چند ۱۰ گروه برای حضور در مسابقه ثبت نام کرده اند و ما منتظریم تا تعداد گروه ها به ظرفیت لازم برسد. پیشنهاد ما فارغ التحصیلان رشته های علوم جتماعی و مددکاری و یا طلبه ها بودند که البته خوشبختانه افراد با تحصیلات متفاوتی از جمله پزشکی، حقوق و حتی فنی ثبت نام کرده اند.

وی اضافه کرد: بعد از ثبت نام گروه ها ما با این افراد مذاکره می کنیم تا شرایطشان با مسابقه هماهنگ باشد، آنها حتما باید بتوانند بازه ای یک تا دو ماهه وقت بگذارند و وقتی این گروه ها انتخاب شدند باید یک نفر را که مستاصل است به زندگی بازگردانند. هر گروهی دو پروژه را باید به انجام برساند که یکی پیشنهاد خودش است و یک پیشنهاد هم ما می دهیم. اگر گروهی نتواند پروژه را انجام دهد حذف می شود و یک مسابقه نهایی هم برای چند گروهی که بالا آمده اند به انجام می رسد.

تهیه کننده برنامه «رالی ایرانی» اظهار کرد: اکنون منتظریم گروه های بیشتری ثبت نام کنند و هر زمان تعداد گروه ها کافی بود مسابقه را شروع می کنیم.

وی در پایان با اشاره به ویژگی های شرکت کنندگان مسابقه «دستم را بگیر» تصریح کرد: این شرکت کنندگان باید انگیزه هایی واقعی برآمده از ایمان و نوع دوستی داشته باشند. بعضی از همین افراد کارهایی شبیه به مسابقه ما را پیش از این انجام داده اند و به نوعی به عنوان خیّر کمک می کرده اند و ما تنها می خواهیم این افراد را در رقابت تلویزیونی بگذاریم تا دیده شوند.