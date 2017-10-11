به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سعید ابوطالب تهیه کننده و کارگردان «دستم را بگیر» گفت: تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «دستم را بگیر» پس از ماه های طولانی به پایان خود نزدیک می شود و همزمان تدوین آن به صورت مجزا توسط هفت گروه تدوین آغاز شده است و به زودی از شبکه افق پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: تدوین بخش های مختلف این مجموعه عظیم را عده ای از تدوینگران با تجربه سینما و تلویزیون از جمله یاسر سنایی، محمد مهدی بهرامی نژاد، سیدمحمد حسینی پاریزی، حسین بیات، مهدی گرامی و... آغاز کرده اند.

ابوطالب کارگردان این مجموعه گفت: «دستم را بگیر» یک رئالیتی شو در قالب مستند - مسابقه است که راه حل‌های ساده برای حل آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی را میان گروه های داوطلب به رقابت گذاشته است.

وی با بیان اینکه هیچ کس به شرکت کنندگان کمک نمی کند، افزود: گروه های داوطلب هفته های طولانی و گاه تا چندین ماه فرصت داشته اند که یک انسان درمانده و ناامید را به زندگی برگردانند و حالا نتیجه تلاش آنها را می بینیم و مخاطب تلویزیون درباره آنها قضاوت می کند. در این مسابقه بینندگان تلویزیونی، گروهی را برمی‌گزینند که روش و اقدامش را در کمک به دیگران می‌پسندند و به آنها با توجه به روششان در کمک رسانی و ارتباطشان با موضوع و کمک به همنوعان رای می‌دهند.

تهیه کننده این برنامه گفت: هدف از مستند - مسابقۀ «دستم را بگیر» به تصویر کشیدن فعالیت افراد عادی جامعه است که با انگیزه های شخصی سعی در شناخت موضوعاتی مثل بچه‌های کار، کولبران، بازماندگان از تحصیل در مناطق دوردست، بیماران خاص و دیگر نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی و قصد یاری رساندن به آنها بدون استفاده از نهادها و امکانات دولتی را دارند. «یک نفر را به زندگی برگردانیم» شعار این برنامه است.

عوامل اصلی این برنامه عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: سعید ابوطالب، مدیر تولید: احمد مرادی، دستیاران تهیه کننده: محمد هادی شیرازی، علیرضا تهرانی، محمد جواد کربلایی، دستیار کارگردان: یاسر سنایی، اعضای گروه طراحی: سید محس حسینی، محمود کریمی، سهیل عظیمی و یاسر سنایی.