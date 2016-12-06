اخراج خبرنگاران دهلران در یک جلسه/فرماندار: نیازی به رسانه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که صبح امروز روابط عمومی فرمانداری دهلران از خبرنگاران برای نشست جوانان با فرماندار دعوت کرده بود ولی در اوج ناباوری خبرنگاران شامگاه امروز در این جلسه اخراج شدند.

این در حالی است که پیش از این فرماندار دهلران در نشست خبری اخیر خود در جمع اصحاب رسانه گفته بود رسانه ها چشم وگوش بیدار جامعه هستند و حضور آنها در جلسات مجامع باعث شکوفایی اطلاع رسانی می شود.

فرماندار دهلران بعد از برگزاری جلسه در جمع خبرنگاران اخراج شده گفت: طبق هماهنگی و اطلاع رسانی که در خصوص این نشست شده بود انتظار داشتم حداقل ۸۰ نفر در این جلسه حضور پیدا کنند ولی اطلاع رسانی ضعیف سبب شده بود تعداد کمی شرکت کنند.

حسینعلی موسوی گفت: این نشست برای توسعه شهرستان دهلران بوده و بنده هم برنامه ها و اهدف توسعه شهرستان را در این جلسه برای جوانان مطرح کردم.

وی در خصوص این سوال که چرا اداره ورزش وجوانان به عنوان متولی جوانان در جلسه هماهنگی و حضور ندارد، گفت: در بحث جوانان ادره ورزش و جوانان متصدی است و اگر هر جوان وقت بخواهد چه تعریف شده و چه غیر تعریف شده برای من فرقی ندارد من وقت می گذارم.

وی در خصوص این سوال که چرا خبرنگاران که رسما دعوت شده بودند ولی با دستور شما از جلسه بیرون رفتند، گفت: چون جمعیت جوان زیادی برای شرکت در این جلسه حضور نداشت نیاز به حضور خبرنگاران نبود.

موسوی افزود: این جوانان هم دیدار خصوصی داشتند و چون خواستند جلسه محرمانه داشته باشند از ما خواستند که خبرنگاران جلسه بیرون بروند و من هم بنا به درخواست آنها خبرنگاران خواستم جلسه را ترک کنند.