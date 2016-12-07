دمای هوا گلستان به زیر صفر درجه می رسد

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین الگوهای پیش‌یابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: بانفوذ موج اول سرما تا بامداد روز چهارشنبه شرایط جوی در استان ناپایدار شده و پیامد آن افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده، در نواحی مرتفع کوهستانی ریزش پراکنده برف، وزش باد و هوای مه‌آلود خواهد بود.

وی بابیان اینکه در روز چهارشنبه موقتاً جو پایدار می‌شود، افزود: از صبح روز پنجشنبه موج دوم به استان واردشده و با ریزش هوای سرد از عرض‌های بالاتر، ابتدا افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید، طوفانی شدن دریا و سپس بارندگی اتفاق افتاده و دمای هوا کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گلستان اظهار کرد: اوج سرمای این سامانه پنجشنبه‌شب بوده و علاوه بر سرد شدن دمای هوا شاهد بارش برف در سطح استان خواهیم بود.

داداشی از تداوم این ناپایداری تا روز شنبه خبر داد و گفت: در این مدت شهرهای استان گلستان دمای صفر و زیر صفر درجه را تجربه می‌کنند.

وی بابیان اینکه برای مناطق شرق استان دمای منفی چهار درجه را پیش‌بینی می‌کنیم، اظهار کرد: پدیده مه غلیظ و یخبندان باعث اختلال در تردد جاده‌های کوهستان شده و لذا از مسافران درخواست می‌شود تمهیدات لازم برای سفر اندیشیده شود.

داداشی افزود: طی این مدت ارتفاع موج ساحل به یک تا دو و نیم متر ، فراساحل بین دو تا سه و نیم متر و وزش باد حداکثر تا سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و لازم است در این مدت صیادان احتیاط لازم در نظر داشته باشند.

وی از وزش باد با سرعت ۶۱ کیلومتر برساعت در برخی از شهرهای گلستان خبر داد و گفت: در حال حاضر دمای شهر گرگان ۱۰ درجه سانتی گراد و سرعت باد ۵۹ کیلومتر بر ساعت بوده و سردترین شهر استان مراوه‌تپه با هشت درجه و گرم‌ترین شهر بندرگز با ۱۰ درجه گزارش‌شده است.