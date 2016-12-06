مشارکت خیرین سلامت در استان بوشهر پیشرفت چشمگیری داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، علیرضا رئیسی در جمع خیرین سلامت و مسئولین سازمانهای مردمنهاد استان بوشهر افزود: در استان بوشهر با توجه به پتانسیلهای موجود اقدامات مؤثری در این حوزه در حال انجام است و با توانمندسازی مردم، بزرگترین سرمایه آینده را خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه امسال شاهد مشارکت بسیار خوب مردم در حوزه سلامت بودهایم تصریح کرد: باید به کودکانمان که آیندهسازان این استان هستند آموزش دهیم به بهترین نحو از منابع موجود استفاده کنند زیرا هنوز تا رسیدن به ایده آلها فاصلهداریم.
رئیسی خاطرنشان کرد: امسال و سال گذشته شاهد فعالیتهای خیرین سلامت از شمالیترین تا جنوبیترین نقطه استان بودهایم که گوشهای از آن در سفر وزیر بهداشت به استان مورد بازدید قرار گرفتند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اتفاقات انجامشده در حوزه سلامت بسیار مفید بوده است اما اگر مشارکتهای سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت نبود بدون شک این اقدامات صورت نمیگرفت.
رئیسی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسات تبادلنظر در جهت دستیابی به راههایی برای ارائه هر چه بیشتر خدمات به هم استانیهای عزیز است.
وی عنوان کرد: مهمترین اقداماتی که سمنها باید انجام دهند اطلاعرسانی، فرهنگسازی و جلب حمایت مردم است.
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