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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۷:۳۳

کاهش روزافزون سلطه دلار بر اقتصاد چین؛

چهل و یکمین پیمان پولی دوجانبه چین با مصر امضاء شد

چهل و یکمین پیمان پولی دوجانبه چین با مصر امضاء شد

چین چهل و یکمین پیمان پولی دوجانبه خود به ارزش ۱۸میلیارد یوان با سقف زمانی سه ساله را با همتای مصری خود امضا کرد و یک گام دیگر در جهت کاهش سلطه و نفوذ دلار در اقتصاد ملی خود به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری دولتی چین (شینهوا)، بانک مرکزی چین، چهل و یکمین پیمان پولی دوجانبه خود را به ارزش ۱۸ میلیارد یوآن (تقریبا معادل ۶/۲ میلیارد دلار آمریکا) با سقف زمانی سه ساله با همتای مصری خود امضاء کرد. اقتصاددانان و واردکنندگان معتقدند که این اقدام تجارت را تسهیل و وضعیت نقدینگی ارزی مصر را بهبود خواهد داد.

این پیمان به دو بانک مرکزی امکان خواهد داد که پرداختها را به ارز یک کشور در مقابل ارز کشور دیگر معاوضه کنند. این اقدام با هدف حفظ ثبات مالی در دو کشور و تقویت تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه انجام شده است. در صورت توافق طرفین، این پیمان می تواند تمدید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان پولی دوجانبه اقدامی است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در جهت کاهش تقاضای ارزهای پرقدرت مانند دلار و یورو در شرق آسیا و با محوریت چین آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. با امضای ۴۱ پیمان پولی دوجانبه و تمدید مستمر آنها، چین توانسته است میزان استفاده از یوآن را در جهان گسترش دهد. به گونه ای که مطابق گزارش سوئیفت، تاکنون ۱۸۰۰ نهاد مالی در بیش از ۱۰۰ کشور در پرداختهای خود از یوآن استفاده می کنند.

در روزهای اخیر که نرخ ارز در بازار داخلی ایران دوباره حرکت صعودی خود را آغاز کرده است، استفاده از ظرفیت پیمانهای پولی دوجانبه، می تواند در کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن، مدیریت بهتر نرخ ارز کمک کند. تقاضای چند روز قبل اردوغان برای امضای پیمان دوجانبه بین ایران و ترکیه نیز زمینه مساعدی را برای پیگیری این موضوع مهم ایجاد کرده است.

کد مطلب 3843272

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