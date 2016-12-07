بهروز نورانی‌پور کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر دربارره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «دایان» گفت: به تازگی کمال آیان از نویسندگان سرشناس ترکیه ای به عنوان مشاور فیلمنامه به این پروژه اضافه شده که یکی از افرادی است که به نویسندگی فیلمنامه های زیادی در ترکیه پرداخته است.

وی افزود: قطب‌الدین صادقی هم به عنوان مشاور بازیگران به این اثر اضافه شده است اما قرار نیست در آن به ایفای نقش بپردازد.

نورانی پور بیان کرد: در حال حاضر فیلمنامه «دایان» آماده است و ما به تازگی برای آن پروانه ساخت گرفته ایم بنابراین فکر می کنم تا ۱۰ روز آینده بتوانیم آن را کلید بزنیم، مکان های فیلمبرداری این اثر هم در ترکیه و ایران خواهد بود و همانطور که پیشتر گفته بودم هیچ بازیگر ایرانی در آن به ایفای نقش نمی پردازد.

این کارگردان ادامه داد: بخش هایی از این فیلم در ترکیه و بخش هایی در ایران فیلمبرداری می شود و باید بگویم با توجه به اینکه «دایان» یک فیلم جاده ای است بخش های داخلی آن در ایران و بخش های خارجی در ترکیه ضبط می شود. البته بخش های داخلی فیلمبرداری هم در مناطق کردنشین مانند کردستان، آذربایجان غربی و ... است و در ادامه سری هم به سوادکوه می زنیم.

نورانی پور عنوان کرد: «دایان» فردای جنگ در خاورمیانه را روایت می کند، در واقع این فیلم درباره افرادی است که جنگ را تجربه کرده اند.

کارگردان مستند تحسین‌شده «A۱۵۷» در پایان بیان کرد: فیلمبرداری این فیلم در ۴۵ جلسه به پایان می رسد و در رابطه با معنی دایان هم باید بگویم که این نام به معنای مراقب و نگهبان است و نام هیچ شخصیتی در فیلم نیست.