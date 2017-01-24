فیلمبرداری «دایان» آغاز شد/ گروه به سوادکوه رفتند

میلاد باقری مدیر تولید فیلم سینمایی «دایان» به کارگردانی بهروز نورانی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: حدود ۱۵ روز است که فیلمبرداری این اثر را در سوادکوه آغاز کرده ایم. ما در این منطقه سکانس هایی را در کوهستان ضبط می کنیم و با توجه به شرایط بد جوی و بارش برف و باران شرایط فیلمبرداری بسیار سخت است و در چنین وضعیتی عوامل این فیلم و بازیگران بسیار سخت‌کوشانه تلاش و دلی کار می کنند.

وی افزود: در این اثر سینمایی علیرضا آرایش طراح صحنه و لباس، سامان لطفیان مدیر فیلمبرداری، بهنام شیخ احمدی صدابردار، ایمان توکلی برنامه ریز با ما همکاری دارند، همچنین ناصر باباییان نقش اول «دایان» را ایفا می کند.

باقری عنوان کرد: ما در حال مکاتبه با بازیگران ترکیه ای هستیم، البته برخی از بازیگران ما از آذربایجان غربی و کردستان هستند و نقش های مهمی را ایفا می کنند.

وی با اشاره به زمان فیلمبرداری این اثر در ترکیه گفت: با توجه به اینکه هنوز دکورهای ما در این کشور آماده نشده است و ما در حال حاضر مشغول آماده کردن دکورهای ترکیه هستیم به همین دلیل اطلاع چندانی از زمان شروع فیلمبرداری در ترکیه ندارم.

باقری در بخش دیگر از صحبت هایش با اشاره به همکاری با بهروز نورانی پور بیان کرد: من تنها ۲۳ سال دارم و اعتماد به یک جوان ۲۳ ساله برای انجام چنین کار بزرگی بسیار سخت است با این وجود بهروز نورانی پور به من اعتماد کرد. من پیش‌تر چندین همکاری با این کارگردان داشتم و متوجه شدم که برای او بیش از هر چیزی اخلاق در کار مهم است.

وی در پایان گفت: این فیلم عوامل بسیار خوبی دارد که همکاری درستی با ما دارند و من از سامان لطفیان و علیرضا آرایش که سخت کوشانه در این اثر همکاری می کنند، تشکر می کنم.

این فیلم مستند داستانی روایتگر فردای جنگ است؛ روایتگر افرادی که در یک روستا زندگی می کنند و برای فردای بهتر تلاش می کنند.این فیلم درباره افرادی است که جنگ را تجربه کرده اند.