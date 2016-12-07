استقرار ۶۰ تیم پلیس‌ راه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند صبح چهارشنبه در حاشیه آغاز طرح زمستانه پلیس راه لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه این طرح از ۱۷ ام آذر ماه تا ۲۰ اسفند ماه امسال در سطح محورهای مواصلاتی لرستان اجرایی می شود اظهار داشت: در قالب این طرح بیش از ۶۰ تیم پلیس راه در جاده های استان مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه این طرح در راستای روان سازی ترافیک، خدمات رسانی به مسافران در هنگام برف و کولاک در جاده ها، برخورد با تخلفات حادثه ساز، امداد رسانی جاده ای، کنترل تجهیزات ایمنی خودروها و ... در استان اجرایی می شود.

رئیس پلیس راه لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت چهار پایگاه شبانه روزی پلیس راه در گردنه های برفگیر و جاده ها بیان داشت: در مجموع ۲۵۰ نیروی پلیس راه لرستان در قالب این طرح زمستانه به کار گیری می شوند.

سرهنگ چغلوند بر ضرورت رعایت مسائل ایمنی توسط رانندگان در هنگام رانندگی در جاده های استان تاکید کرد و گفت: رانندگان به هنگام بارش باران و برف باید نکات ایمنی تردد در جاده ها را رعایت کنند و در هنگام برف و کولاک از زنجیر چرخ استفاده کنند.