به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی در شانزدهمین نشست سه جانبه منطقه ای آسیا- اقیانوسیه سازمان بین المللی کار در اندونزی گفت: مایلم مراتب خرسندی خویش را از حضور در این نشست ابراز کنم و سپاس خود را از تلاش‌های مجدانه مدیر کل و مجموعه همکاران سازمان بین‌المللی کار و گزارش جامع ارائه شده اعلام کنم.

وی با بیان اینکه گزارش جامع مدیر کل سازمان بین‌المللی کار امکان بحث و اظهار نظر در خصوص بسیاری از مسائل حساس جهان را با محوریت کارشایسته و ساختن آینده‌ای فراگیر برای آحاد مردم جهان به ویژه منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم می‌سازد، گفت: این نشست در اولین سال تصویب اهداف توسعه پایدار برگزار می‌شود، ولی با نگاهی به دو دهه گذشته، باید با تاسف اعلام کنم بسیاری از آرمان‌های انسانی و والای مصلحانی که خواستار کرامت، زندگی شرافتمندانه، کار شایسته و جهانی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر با آینده‌ای فراگیر هستند، همچنان تحقق نیافته است.

ربیعی افزود: وقایع رخ داده طی دو دهه گذشته و تشابه خواسته‌ها و جنس جنبش‌های اعتراضی مردم جهان در مناطق مختلف مبین این است که جهانیان از تحقق وعده‌های رفاه و عدالت اجتماعی مأیوس شده‌اند.

وی افزود: جهان علی‌رغم همه پیشرفت‌های فناورانه و گسترش رفاه برای برخی اقشار، به نحو مأیوس کننده‌ای، به تناوب به کام گرداب‌های گوناگون اقتصادی، مالی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌افتد، به نحوی که همواره سهم منطقه آسیا و اقیانوسیه به ویژه منطقه استراتژیک خاورمیانه بیش از سایر بخش‌های جهان است. چرا مردم خاورمیانه نباید با آرامش زندگی نمایند و از این موهبت الهی مانند سایر مردم جهان استفاده نکنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: رسیدن به اهداف توسعه پایدار بدون داشتن نگاهی عادلانه و واقع‌بینانه به مسائلی که غرب آسیا را در بر گرفته است امکان‌پذیر نیست. بخش مهمی از این مسائل برآمده از فقدان شرایط لازم برای فراهم آوردن کار شایسته برای بخش قابل توجهی از جمعیت ایجاد شده‌اند. مسأله مهم این است که در جهان جهانی‌شده، مسائلی که در یک منطقه ایجاد می‌شوند، آن هم در منطقه‌ای نظیر خاورمیانه، به سرعت به سایر مناطق اشاعه می‌یابند و بقیه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. من امیدوارم که جهان مسائل این منطقه را با حساسیت و از منظر تأثیر آن بر کل جهان در نظر بگیرد و سازمان بین‌المللی کار نیز مسئولیت بین‌المللی خود را با جدیت دنبال کند و عواقب تداوم وضع موجود در خاورمیانه برای جامعه جهانی را از منظر ملاحظات مهم برای این سازمان، بیان کند. مسئولیت جمعی همه ماست که برای صلح تلاش کنیم و تعامل صلح و کار را نیز مد نظر داشته باشیم. همه به یاد داشته باشیم که کار شایسته و تحقق اهداف توسعه پایدار در سایه صلح و امنیت تحقق‌یافتنی است و تحقق شرایط کار شایسته نیز بر صلح و امنیت تأثیر دارد. جهان ما به شدت نیازمند تحلیل رابطه «کار و صلح» است و امیدوارم سازمان بین‌المللی کار به این مقوله با نگاه ویژه بپردازد.

ایران پذیرای، ۱۵ درصد کارگران مهاجر آسیا

این عضو کابینه دولت یازدهم در بخش دیگری از اظهاراتش با تشریح وضعیت جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران بالغ بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و رشد شهرنشینی نیز در ایران سریع است.

وی ادامه داد: ایران به مدت قریب به ۳۰ سال پذیرای نزدیک به ۳ میلیون نفر پناهنده افغانستانی، عراقی و غیره است که حدود ۱۵ درصد کارگران مهاجر منطقه آسیا است. اگرچه این موضوع چالش بزرگی برای کشور ایجاد کرده اما جمهوری اسلامی ایران همه تلاش خود را در راستای بهبود وضع آن‌ها به‌کار برده است و تعداد زیادی از آنان با فراگرفتن مهارت‌ها و کسب تحصیلات عالیه می‌توانند در شکوفایی آینده کشورشان نقش ایفا کنند.

ربیعی اضافه کرد: آموزش‌های مقطع ابتدایی در ایران اجباری و رایگان است. اخیراً مطابق دستور مقام معظم رهبری این آموزش‌ها حتی به پناهندگان غیر مجاز نیز ارائه می‌شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، حق کار، حق تحصیل، عدم تبعیض، بیمه بیکاری، حق تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، حق قانونی اعتراض صنفی، حق آزادی انجمن، حق مذاکره دست جمعی و حق برخورداری از تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف با اجرای آن‌ها کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کاهش فقر، آموزش عالی، ایجاد اشتغال مولد، کاهش نرخ بیکاری، توسعه فناوری و توسعه عدالت اجتماعی تاکید شده است.

ربیعی گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران هم‌سو با سیاست‌های سازمان بین‌المللی کار در نظارت بر مسائل بهداشت و ایمنی در کار و کارگاه‌هاست. از دیدگاه دولت اشتغالزایی زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه بر ایجاد فرصت شغلی جدید، موضوعات بیمه و رفاه فرد به‌ کار گمارده و نیز ایمنی کار و کارگاه مدنظر باشد. دستورالعمل‌های کاربردی در این زمینه تصویب و ابلاغ شده است. بازرسان کار نیز براین موضوع نظارت دارند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه نگاه دولت به کار مشابه نگاه سازمان بین‌المللی کار به کار شایسته است افزود: لذا در این خصوص در حال تدوین شاخص‌های کارشایسته هستیم. ضمن اینکه در بسته‌های اجرایی دولت در مقوله اشتغال‌زایی به موضوعات تامین اجتماعی، حفاظت و بهداشت کار، آموزش‌های مهارتی و توسعه کارآفرینی نیز توجه ویژه شده است.

وی تاکید کرد: به منظور تعیین هدف‌ها و اولویت‌های اشتغال در بخش‌های مختلف، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در امور مرتبط به اشتغال، شورایی تحت عنوان شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود که در این شورای عالی نمایندگان شرکای اجتماعی کشور نیز حضور دارند.

توانمندسازی معلولان در دستور کار برنامه‌های حمایتی دولت

ربیعی با بیان اینکه توسعه مهارت و فناوری از اولویت‌های دولت هاست و کلیه آحاد مردم در حال حاضر در تمام نقاط کشور به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دسترسی دارند، ادامه داد: توانمندسازی معلولان یکی از برنامه‌های حمایتی دولت است که آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی در برداشته است.

ایران، دومین اقتصاد بزرگ در منطقه شرق خاورمیانه و شمال آفریقا

وی با بیان اینکه ایران دومین اقتصاد بزرگ در منطقه شرق خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) است گفت: ایران از شبکه‌ای قدرتمند در زمینه خدمات اولیه بهداشت و درمان برخوردار است که کل جمعیت شهر و روستا را پوشش می‌دهد. ایران به اتکای این شبکه توانسته است اکثر اهداف توسعه هزاره را تحقق ببخشد. از جمله در زمینه اهداف شماره ۱ و ۲ و ۴ و ۵ (یعنی فقر و گرسنگی، آموزش ابتدایی، مرگ و میر کودکان و بهداشت بارداری) پیشرفت های چشمگیری کسب کرده است.

ربیعی با بیان اینکه ایران از جمله معدود کشورهای خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا و به طور عام جهان اسلام است که موضوع «گذار جمعیتی» یعنی انتقال از نرخ بالای مرگ و میر و باروری به نرخ پایین مرگ و میر و باروری را انجام داده است گفت: سطح آموزش و تحصیل در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و اکثر کشورهای درحال توسعه به خصوص در بین زنان به مراتب بهتر است.

وی ادامه داد: تقریبا ۹۳ درصد زنان در گروه سنی ۲۴-۱۵ سال باسواد هستند. بیش از ۶۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بانوان هستند و هم‌اکنون ۹۴ درصد زنان در مدارس مشغول تحصیل هستند. همچنین ۲۲ درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می دهند.

ربیعی با بیان اینکه نرخ فعالیت اقتصادی زنان در ۲۰ سال اخیر از ۱.۹ درصد در سال ۱۹۹۶ به۷.۱۲ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است افزود: نرخ امید به زندگی در ایران از ۵۲ سال در اوایل دهه ۱۹۷۰ امروزه به ۷۴ سال رسید است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای اجرای نظام تامین اجتماعی کشور، پوشش کامل جمعیت کشور از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی است. زنان طی دو دهه گذشته در جایگاه‌های مختلف مدیریتی چه در بخش دولتی و چه خصوصی حضور داشته‌اند. دولت همواره به حضور زنان در رده‌های مدیریتی توجه ویژه‌ای دارد به نحوی که معاونتی در رده معاون رئیس جمهور به همین نام تشکیل نموده که یکی از اعضای کابینه دولت است.

بر اساس این گزارش قرار است علی ربیعی در حاشیه این نشست، با وزیران کار کشورهای کره جنوبی، اندونزی و نپال نیز دیدار و گفت و گو کند.