امضای ۱۲ تفاهمنامه جدید نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منوچهری امروز در حاشیه امضای تفاهمنامه سه میدان نفت و گاز ایران با شرکت شل انگلیس گفت: در حال حاضر تولید روزانه نفت ایران به مرز چهار میلیون بشکه در روز افزایش یافته که پیشبینی میشود تا پیش از پایان سال تولید نفت ایران مطابق با سقف تعیین شده در اوپک افزایش یابد.
معاون شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه در حال حاضر توسعه تمامی میادین اولویتدار نفت و گاز ایران مطابق برنامه در حال انجام است، تصریح کرد: در حوزه پارس جنوبی به زودی سه فاز جدید شامل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد و ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک از ۴۶۰ میلیون مترمکعب فعلی به ۵۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد.
این عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت، مهمترین هدف از امضای قراردادهای توسعهای در بخش بالادستی صنعت نفت را جذب سرمایه و تکنولوژیهای نوین عنوان کرد و افزود: بر این اساس همکاریهای جدید مطابق با مدل جدید قراردادی با شرکتهای بینالمللی نفت و گاز جهان انجام میشود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۵ تفاهمنامه همکاری با شرکتهای بزرگ بینالمللی جهان در صنعت نفت جهان امضا شده است، یادآور شد: علاوه بر این مذاکره با ۱۲ شرکت دیگر خارجی برای امضای تفاهمنامه و یا موافقتنامههای اصولی در دست اجرا است.
منوچهری در ادامه با بیان اینکه هماکنون ایران بزرگترین مجموع ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، در خصوص امضای تفاهمنامه امروز با شرکت شل توضیح داد: تاکنون تفاهمنامهای با این شرکت انگلیسی ـ هلندی برای توسعه صنعت پتروشیمی امضا شده و امروز هم تفاهمنامه دیگری برای توسعه سه میدان جدید نفت و گاز با شرکت شل امضا میشود.
وی حجم ذخایر نفت درجای دو میدان یادآوران و آزادگان جنوبی را حدود ۶۵ تا ۶۷ میلیارد بشکه عنوان کرد و افزود: علاوه بر شل انگلیس تاکنون مذاکراتی هم با شرکتهای ساینا پک و CNPC برای توسعه میادین یادآوران و آزادگان شمالی انجام گرفته است.
منوچهری با تاکید بر اینکه مهمترین هدف از توسعه فاز دوم میادین نفتی غرب کارون به ویژه آزادگان و یادآوران، افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی است، تاکید کرد: هماکنون ضریب بازیافت از فاز اول توسعهای میادین نفتی آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی و یادآوران ۵.۵ تا ۶ درصد بوده که مذاکرات با شرکتهای بینالمللی از جمله شل برای امضای قراردادهای ۲۰ ساله به شرط افزایش ضریب بازیافت در دستور کار قرار گرفته است.
معاون شرکت ملی نفت در ایران خواستار بازگشایی دفاتر شرکتهای خارجی نفت و گاز در ایران شد و خاطرنشان کرد: شرکت شل پیشنهاد اولیه خود برای توسعه این سه میدان نفتی را ارائه میکند که در نهایت پس از بررسی پیشنهاد آنها، شرکت ملی نفت تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
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