ترکیه، سفیر آلمان را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ب نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز سفیر آلمان در آنکارا را به دلیل برخورد نامناسب مسئولین آلمانی با معاون رئیس پارلمان ترکیه احضار کرد.

در بیانیه وزارت خارجه آلمان دلیل این مسأله برخورد نامناسب مسئولین آلمانی با «عایشه‌ نور باغچه‌کاپیلی» (Ayşenur Bahçekapılı) معاون پارلمان ترکیه و عضو حزب حاکم «عدالت و توسعه» اعلام شده و خواستار ارائه توضیحات در این باره شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ماجرا از این قرار است که «باغچه‌کاپیلی» کیف خود که حاوی مدارک و اوراق هویتی بود را در سفر اخیر به آلمان در لابی یک هتل گم کرد.

«عایشه‌ نور باغچه‌کاپیلی» در این باره گفت: پس از تماس با مسئولین پلیس شهر «کُلن» آلمان و اطلاع به آن ها درباره این حادثه و نیز اعلام سِمت خود به عنوان معاون رئیس پارلمان ترکیه، آن ها ساعت ها مرا منتظر نگه داشته و بالاخره مجبور شدم با مراجعه به کنسولگری ترکیه در این شهر به دریافت گذرنامه موقت دیپلماتیک اقدام نمایم.

وی ادامه داد: اما نیروهای امنیتی فرودگاه با نپذیرفتن گذرنامه موقت دیپلماتیک، من را به مدت چند ساعت بازداشت کردند.