صنعت و مرز دو بال شکوفایی منطقه سیستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبههای نماز جمعه این هفته بنجار، با اشاره به مشکلات متعدد سیستان از جمله مسئله حقابه، بیکاری و استفاده نشدن مطلوب از ظرفیت مرز، گفت که این مشکلات بهویژه در فصل تابستان فشار بیشتری بر مردم وارد میکند.
امام جمعه بنجار، تأکید کرد: باید از درمانهای موقت و مسکنهای کوتاهمدت فاصله گرفت و برای مشکلات اساسی سیستان کارگروههای تخصصی تشکیل داد تا آسیبها بهصورت دقیق بررسی و راهکارهای علمی و عملیاتی برای آنها ارائه شود.
حجتالاسلام اربابی تصریح کرد: باید برنامهای بلندمدت برای توسعه سیستان تدوین شود که با تغییر دولتها متوقف نشود و هر دولت جدید نیز خود را متعهد به ادامه این برنامه بداند.
وی یکی از راهکارهای اساسی برای تسهیل روند توسعه و رساندن مستقیم مطالبات منطقه به مرکز کشور را تقسیم استان عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند به حل مشکلات و تسهیل خدمترسانی کمک کند.
تأمین گاز صنعتی برای شهرکهای صنعتی راهکار اساسی حل مشکلات صنعتی سیستان
امام جمعه بنجار در ادامه با تأکید بر اینکه سیستان دو بال مهم برای شکوفایی دارد که یکی صنعت و دیگری مرز است، گفت: اگر این دو ظرفیت در کنار یکدیگر قرار گرفته و مکمل هم شوند، میتوان شاهد آبادانی و رونق اقتصادی منطقه بود.
وی با انتقاد از وضعیت برخی واحدهای صنعتی، خواستار بررسی میزان فعالیت شهرکهای صنعتی و کارخانهها شد و بیان کرد: جوانان نباید با درهای بسته مواجه شوند و مجبور شوند برای تأمین معاش به فعالیتهای موقت و غیرمولد روی بیاورند.
حجتالاسلام اربابی همچنین با اشاره به ظرفیت سوخت منطقه، تأکید کرد: این ظرفیت نباید در اختیار عدهای خاص قرار گیرد و همه مردم منطقه حق دارند از فرصتهای اقتصادی موجود بهرهمند شوند.
وی در بخش پایانی سخنان خود، تأمین گاز صنعتی برای شهرکهای صنعتی را یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکلات صنعتی سیستان دانست و گفت: مسئولان باید انتقال گاز صنعتی به منطقه را بهعنوان یک اولویت جدی دنبال کنند.
امام جمعه بنجار خاطرنشان کرد: تأمین گاز صنعتی و توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی باید بهعنوان یک برنامه و چشمانداز جدی دنبال شود تا زمینه رونق تولید، اشتغال جوانان و آبادانی سیستان فراهم گردد.
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