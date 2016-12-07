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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۷

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی:

حمله موشکی به سوریه کار اسرائیل بود

حمله موشکی به سوریه کار اسرائیل بود

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی با اعتراف به انجام حملات موشکی به خاک سوریه از سوی این رژیم، دلیل این کار را جلوگیری از رسیدن تسلیحات به حزب الله لبنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «آویگدور لیبرمن»، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی در دیدار خود با سفرای اتحادیه اروپا، با پذیرش مسئولیت حمله موشکی به سوریه از سوی رژیم اسرائیل، دلیل این کار رژیم صهیونیستی را جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، تجهیزات نظامی و تسلیحات کشتار جمعی به حزب الله لبنان دانست.

وی در اینباره مدعی شد: ما درحال کار هستیم و بیشتر از همه برای دفاع از امنیت شهروندان و حفظ حاکمیت خود تلاش می کنیم؛ و در حال تلاش برای جلوگیری از قاچاق تسلیحات پیشرفته، تجهیزات نظامی و تسلیحات کشتار جمعی از سوریه به حزب الله هستیم.

«لیبرمن» توضیحی در خصوص نوع و چگونگی این تسلیحات کشتار جمعی نداد.

گفتنی است خبرگزاری سانا، امروز از شلیک چندین موشک زمین به زمین از سوی سرزمین های اشغالی به سمت خاک سوریه خبر داد. گفته می شود این تجاوز رژیم صهیونیستی هیچ کشته و یا زخمی بر جای نگذاشته است.

کد مطلب 3844252

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