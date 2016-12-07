حمله موشکی به سوریه کار اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «آویگدور لیبرمن»، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی در دیدار خود با سفرای اتحادیه اروپا، با پذیرش مسئولیت حمله موشکی به سوریه از سوی رژیم اسرائیل، دلیل این کار رژیم صهیونیستی را جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، تجهیزات نظامی و تسلیحات کشتار جمعی به حزب الله لبنان دانست.

وی در اینباره مدعی شد: ما درحال کار هستیم و بیشتر از همه برای دفاع از امنیت شهروندان و حفظ حاکمیت خود تلاش می کنیم؛ و در حال تلاش برای جلوگیری از قاچاق تسلیحات پیشرفته، تجهیزات نظامی و تسلیحات کشتار جمعی از سوریه به حزب الله هستیم.

«لیبرمن» توضیحی در خصوص نوع و چگونگی این تسلیحات کشتار جمعی نداد.

گفتنی است خبرگزاری سانا، امروز از شلیک چندین موشک زمین به زمین از سوی سرزمین های اشغالی به سمت خاک سوریه خبر داد. گفته می شود این تجاوز رژیم صهیونیستی هیچ کشته و یا زخمی بر جای نگذاشته است.