القا دوستی با آمریکا از زبان روشنفکران داخلی/نرخ گازبها کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: جمهوری اسلامی ابتداء با هیچ کشوری دشمنی ندارد و در خصوص آمریکا هم دشمنی از طرف آنها شروع شد. آنها عصبانی هستند که چرا انتخابات در عراق، یمن و غزه فلسطین موجب روی کار آمدن جناح موالی ایران شده و آن را دخالت می دانند.

وی بیان داشت: آنها مبارزه ملت بحرین و شرق عربستان برای دموکراسی و همچنین عدم همراهی سوریه با اسرائیل را که از قبل از انقلاب اسلامی بوده به پای ایران می نویسند. آنها با داعش برای قتل عام ما آمده اند و مبارزه ما با داعش را که صرفا عنوان دفاعی دارد مقابله با منافع آمریکا می دانند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: آنها می گویند هرکس در دنیا نفس می کشد باید اسرائیل را که تمام وجودش آلوده به خون مظلومان است به رسمیت بشناسد و وقتی ما از این ذلت و بردگی اجتناب می کنیم، آن را دشمنی با آمریکا تلقی می کنند.

وی تصریح کرد: ما در افغانستان، عراق و لبنان با آنها همکاری کردیم ولی آنها جواب ما را اینگونه دادند که حسن نیت، همیشه حسن نیت نمی آورد و اسم ما را محور شرارت گذاشتند.

عاملی متذکر شد: آخرین خیانت آنها در برجام است. دولت ما در عمل به تعهدات خود ذره ای تخطی نکرد ولی آنها با نهایت قلدری، زورگویی، فزون خواهی و روحیه ی اهریمنی و استکباری تحریم ها را تمدید کردند و در یک کلمه آنها هستند که ما را رها نمی کنند و با ما دشمنی دارند نه اینکه ما ابتداء سر جنگ با آنها را داشته باشیم.

اسرائیل کشور آذربایجان را به دلیل همسایگی با ایران می‌خواهد

وی همچنبن با اشاره به سفر قریب الوقوع نتانیاهو نخست وزیر جلاد و کودک کش اسرائیل به کشور جمهوری آذربایجان، آن را ذلت و ننگ بزرگی برای آذری ها دانست و گفت: کسی که اسرائیلی ها مجسمه او را حتی یک روز در اسرائیل تحمل نکردند و مجسمه طلایی او را پایین کشیدند، چگونه ملت آذربایجان او را قبول کنند. در حالی که خود اسرائیلی ها او را قبول ندارند.

خطیب جمعه اردبیل ادامه داد: علاقه اسرائیل به آذربایجان جهت مقاصد اقتصادی و نظامی نیست. اسرائیل آذربایجان را فقط به خاطر همسایگی با ایران می خواهد و در صدد است انتقام شکست ها و کاستی های خود در لبنان و سوریه را در آذربایجان از ایران بگیرد.

وی با اشاره به اینکه عزت و ذلت کشور جمهوری آذربایجان به طور قهری ارتباط با آذری های جهان دارد، یادآور شد: به همین جهت حساسیت آذری ها برای اتفاقات آنجا طبیعی است.

سفر محمدباقر نوبخت به اردبیل برای بررسی پروژه راه‌آهن

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در هین حال با اشاره به برودت شدید هوا در این استان طی هفته های اخیر تاکید کرد که به دلیل مصرف گاز بیشتر در این شرایط، باید نرخ گازبها در مناطق سردسیر کاهش یابد.

از دولت و نمایندگان مجلس خواست به خاطر شدت برودت در مناطق سردسیر و مصرف بیشتر گاز، این مناطق از تخفیف ویژه در نرخ گاز بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه برای بسیاری از خانواده ها امکان پرداخت تمام بهاء گاز مصرفی با نرخ فعلی وجود ندارند، افزود: شایسته است دولت برای مناطق سردسیر در بهاء گاز مصرفی تخفیف مشابه در بهاء برق مصرفی در مناطق گرمسیری و دارای شرجی را داشته باشد.

خطب جمعه اردبیل از سفر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان طی آیده ای نزدیک جهت بررسی مشکلات راه آهن اردبیل خبر داد و از تلاش دولت در این خصوص تقدیر کرد.