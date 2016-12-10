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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۰

مدیر جهاد کشاورزی دشتی خبر داد

۷۰ زنبوردار مهاجر در شهرستان دشتی فعالیت دارند

۷۰ زنبوردار مهاجر در شهرستان دشتی فعالیت دارند

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی گفت: امسال بیش از ۷۰ زنبوردار مهاجر با ۱۶ هزار و ۵۰۰ کلنی زنبور عسل و تولید ۹۰ تن عسل در این شهرستان فعالیت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان دشتی، شیرعلی بهادری گفت: هر ساله تعداد زیادی از زنبورداران مهاجر به منظور برداشت عسل کنار و زمستان گذرانی به شهرستان دشتی مهاجرت می‌کنند.

وی بیان داشت: شهرستان دشتی دارای پوشش مناسبی از گیاهان مختلف به‌ویژه درخت کنار و بادام کوهی است، این درختان در برابر خشکسالی مقاوم هستند و وجود چنین شرایطی زمینه فعالیت زنبورداران در این شهرستان را دو چندان کرده است که باعث شده در این شرایط هر ساله ۲ مرحله برداشت عسل انجام شود. در بهار عسل بهاره و در پاییز عسل کنار برداشت می‌شود. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی افزود: در شهرستان دشتی امسال بیش از ۷۰ زنبوردار مهاجر با ۱۶ هار و ۵۰۰کلنی زنبور عسل و تولید ۹۰تن در سال فعالیت کرده‌اند. همچنین تعداد ۲۷ زنبوردار بومی با ظرفیت نگهداری حدود چهار هزار کندو فعالیت می‌کنند.

بهادری گفت: در شهرستان دشتی یک تعاونی زنبورداری فعال وجود دارد که دارای ۱۳ نفر عضو بوده و به زنبورداران خدمات رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عسل کنار مغذی و انرژی زا بوده و فعال کننده حافظه و رشد کودکان است و مناطق کنار خیز شهرستان دشتی نیز شامل لاور شرقی، دشت پلنگ باغان کردلان و بخش مرکزی است.

کد مطلب 3846264

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