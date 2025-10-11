پیش بینی تولید بیش از ۷۵ تن عسل در شهرستان بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی مدیر جهادکشاروزی بستک اظهار کرد: با شروع فصل گل‌دهی درختان کنار و معتدل شدن دما زنبورداران از نقاط مختلف کشور به شهرستان بستک کوچ کرده و در مناطق مستعد مستقر شده‌اند.

وی افزود: استقرار زنبورداران با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و با رعایت فاصله و انتخاب محل مناسب انجام شده است. رحمانی بیان کرد: در سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۲۰۰ کندوی مدرن متعلق به ۳۶ زنبوردار در شهرستان مستقر شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۵ هزار کیلوگرم عسل تولید و برداشت شود.

وی تاکید کرد: طبیعت بکر، پوشش گیاهی متنوع و آب‌وهوای معتدل شهرستان بستک شرایطی بسیار ایده‌آل برای گرده‌افشانی و تولید عسل فراهم کرده که موجب رضایت زنبورداران بومی و مهمان شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بستک افزود: عمده مناطقی که از نظر درختان کنار بسیار غنی هستند، شامل دشت‌های لاورمیستان، زنگارد، دهنگ و فتویه می‌باشند؛ عسل‌های تولیدی این مناطق به دلیل عطر و طعم خاص خود همواره طرفداران فراوانی دارند.

رحمانی ابراز امیدواری کرد: عسل‌های مرغوب و شیرین زنبورداران تا یک ماه آینده روانه بازار می‌شود و کام مصرف‌کنندگان را شیرین خواهد کرد.