انتشار اوراق ۴۰ میلیاردتومانی صکوک اجاره در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا امینی، گفت: در حال مذاکره برای اجرای پروژه‌ای در قطعه هشت هزار مترمربعی بافت فرسوده در محله سیروس تهران هستیم و الگوی مناسب و اقتصادی متناسب با این بافت را تعریف و به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: پروژه‌های دارای مقیاس وسیع و پروژه‌های دارای قابلیت دریافت تسهیلات برای ساخت و فروش، در اولویت قرار دارند تا بتوانیم هم در بخش ساخت و هم در بخش فروش، مزیت رقابتی ایجاد کنیم.

امینی بر اجرای پروژه‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین تاکید کرد و ادامه داد: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان یک شرکت بزرگ در عرصه انبوه‌سازی، باید از فناوری‌های روز در اجرای پروژه‌ها استفاده کند.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن همچنین با اشاره به ورود این شرکت به پروژه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری گفت: در بافت‌های فرسوده کشور، فرصت‌های ساخت و ساز خوبی وجود دارد که با وجود مشکلات خاص این بخش، تلاش بر این است که از این فرصت‌ها نهایت استفاده شود.

بازار سرمایه؛ پتانسیل بالای تامین نقدینگی پروژه‌ها

امینی بااشاره به اینکه بازار سرمایه ظرفیت مناسبی برای تامین مالی صنعت ساختمان است، گفت: در این راستا صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان یک نهاد بازار سرمایه و با مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده‌اند، به طوری که تاکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان «مسکن شمال‌غرب» در تبریز و «نارون» در اراک هر یک با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و اخیرا هم مجوز احداث صندوق زمین و ساختمان «نگین» شهرری در این منطقه دریافت شده است که در مرحله ایجاد و راه‌اندازی است.

وی از هدف‌گذاری برای تامین مالی حداقل ۵۰ میلیارد تومانی از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان خبرداد و گفت: انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان ۴۰ میلیارد تومان و اوراق صکوک استصناع نیز در دستور کار گروه قرار دارد.

به گفته امینی همچنین به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاداتی برای تاسیس صندوق املاک و مستغلات (REIT)، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مبتنی بر بیش از یک پروژه و نیز انتشار اوراق سلف برای واحدهای ساختمانی ارائه کرده‌ایم که در صورت تایید و تصویب، می‌توانند گروه را در استفاده مناسب‌تر از بازار سرمایه به منظور کاهش هزینه‌های مالی یاری کنند.