به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گفتوگوی دینی به همت بنیاد میزگرد ارمنستان و با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان، کلیسای ارتدکس گرجستان و کلیسای اچمیادزین ارمنستان با حضور حجتالاسلام شجعان، امام جمعه و جماعت مسجد کبود ایروان، اسقف نیکولاس پاشوآشویلی، از گرجستان و اسقف باگرات گالستیان، از کلیسای اچمیادزین در شبکه تلویزیونی شوقاکات برگزار شد.
در این نشست، شرکتکنندگان درباره موضوع اشتراکات مذهبی و فرهنگی ایران، گرجستان و ارمنستان در حوزههایی چون مفهوم صلح و چگونگی نهادینه کردن آن در جامعه و خانواده، ارزش خانواده از منظر دین و مذهب، راهکارهای حفظ خانواده بر اساس ارزشهای سنتی و چالشهای صلح در جهان معاصر به گفتوگو پرداختند.
در این میزگرد تلویزیونی، اسقف نیکولا پاشوآشویلی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشستهایی گفت: این نشستها کمک میکنند تا شناخت ما از یکدیگر بیشتر شود.
وی با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ گفتوگو در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان روحانیت باید سرمشق و الگوی جوانان در این ارتباط باشیم.
اسقف نیکولا پاشوآشویلی اظهار کرد: باید به فرهنگ دینی توجه بیشتری داشته باشیم و در راه ترویج آن تلاش کنیم، این تنها راه پیشبرد گفتوگوی دینی است که هدفش برقراری صلح و ثبات در جامعه است.
ایران؛ نمونه بارز گفتوگوی ادیان
پس از آن، حجتالاسلام شجعان با تأکید بر وجود مسجد و کلیسا و کنیسه در ایران و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص گفتوگوی بین ادیان گفت: ایران نمونه بارز گفتوگوی ادیان است، اما متأسفانه شناخت در این باره اندک است.
وی با اشاره به اینکه چندی قبل عدهای از دانشجویان ارمنی برای غبارروبی از مسجد کبود ایروان به این مسجد آمدند و در کنار برادران مسلمان خود مسجد را از غبار زدودند، گفت: چنین اقداماتی آینده گفتوگوی دینی را ترسیم میکند و گفتوگوی دینی است که میتواند پایه و اساس صلح و آرامش را در جهان نهادینه کند.
در ادامه این نشست، اسقف باگرات در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: در دنیای کنونی حفاظت از ارزشهای معنوی و توسعه گفتوگوی دینی بسیار سخت به نظر میرسد، اما ما باید به تلاشهای خود ادامه دهیم و مطمئناً این میزگرد میتواند اولین اقدام در این ارتباط باشد.
وی در ادامه به بررسی فرهنگ صلح در جامعه پرداخت و گفت: تنها راه رسیدن به صلح پرستش خداست، چراکه انسان با ایمان و خداپرست در تلاش برای رسیدن به آرامش درونی است و آرامش درونی سر منشا آرامش و صلح در جامعه است.
بنابر اعلام این خبر، بنیاد میزگرد ارمنستان با حمایت کلیسای مرکزی ارمنستان (کلیسای اچمیادزین) فعالیت میکند و شبکه تلویزیونی شوقاکات نیز متعلق به همین کلیسا است.
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