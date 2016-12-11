جزئیات جشنواره «شعر رضوی اقوام ایرانی» در فارس اعلام شد

مهدی احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به برنامه شبهای شعر رضوی از سری برنامههای جشنواره بینالمللی امام رضا (علیهالسلام) اشاره کرد و افزود: جشنواره«شعر رضوی اقوام ایرانی» با هدف راهاندازی اندیشه رضوی با شعر آیینی در ساختارهای فرهنگی شهرستانها و تشویق شاعران و اهالی ادب برای این هدف متعالی و همچنین راهاندازی کانونهای شعر آیینی در شهرستانهای فارس برگزار میشود.
وی افزود: برنامه شبهای شعر رضوی در بهمن و اسفند ماه ١٣٩٥ و در فروردین تا خرداد ماه ١٣٩٦ در پنج شهرستان استان فارس برگزار خواهد شد که جشنواره «شعر رضوی اقوام ایرانی» نیز در جریان پانزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) به میزبانی استان فارس است.
مسئول دبیرخانه جشنواره «شعر رضوی اقوام ایرانی» عنوان کرد: به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و حضرت معصومه(س) و بزرگداشت حضرت احمدبن موسی، شاهچراغ(ع) و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس این جشنواره را برگزار میکند، که اهداف آن اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهلبیت(علیهمالسلام) و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی و کمک به انتشار گستردهتر این عرصه معنوی از برنامههای جشنواره شعر رضوی اقوام ایرانی است.
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