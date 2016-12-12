مالیات بر پژوهش به میزان ۵ درصد کاهش می یابد

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلیات «لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید.

وی ادامه داد: یکی از اموری که باعث تشویق محققان و پژوهشگران برای انجام پژوهش می شود، کاهش نرخ مالیات مستقیم بر درآمد آنان است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: با توجه به این مساله که در سال های اخیر نسبت به افزایش مالیات بر درآمد اعضای هیات علمی اقدام شده بود و این امر یک مقدار باعث شده بود برخی افراد نسبت به انجام کارهای پژوهشی آن طور که باید اهتمام نکنند، براساس یک دور اندیشی، دولت نسبت به تدوین لایحه با امضاء وزرای علوم و اقتصاد به مجلس شورای اسلامی اقدام کرد.

وی افزود: چنانچه جزئیات این لایحه نیز مانند کلیات آن در صحن مجلس مصوب شود، ما امیدواریم که با کاهش نرخ مالیات به ۵ درصد باعث رشد انجام پژوهش ها و تحقیقات کلان در کشور شویم.