نفرات برتر کشتی آزاد و فرنگی مشخص شدند/ یک برنز به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جهانی کشتی در اوزان غیر المپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد که تیم ایران در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد توسط مصطفی حسین خانی به مدال برنز رسید و بهنام احسان پور در وزن ۶۱ کیلوگرم نیز پنجم شد.

افشین بیابانگرد و یوسف قادریان در اوزان ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی نیز از دور رقابت ها کنار رفتند.

بر این اساس اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۶۱ کیلوگرم: ۱- لوگان استیبر (آمریکا) ۲- بکا لومیتادزه (گرجستان) ۳- احمد چاکایف (روسیه) و احمد نبی گوارزاتیلوف (آذربایجان) ۵- بهنام احسان پور (ایران) و ایوری سیماکین (فرانسه)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ماگومد قربان علی اف (روسیه) ۲- نورلان بکجانوف (قزاقستان) ۳- المان دوگدوبرک (قرقیزستان) و مصطفی حسین خانی (ایران) ۵- نوبویوشی تاکوجیما (ژاپن) و رشید قربان اف (ازبکستان)

کشتی فرنگی:

۷۱ کیلوگرم: ۱- بالینت کورپاسی (مجارستان) ۲- دانیل کاتاراگا (مولداوی) ۳- حسن علی اف (آذربایجان) و لی کوجوکاری (رومانی) ۵- آدام کوراک (روسیه) و الکساندر ماکسیموویچ (صربستان) ... ۱۹- افشین بیابانگرد (ایران)

۸۰ کیلوگرم: ۱- رمضان آباچاریف (روسیه) ۲- اصلان آتم (ترکیه) ۳- جونیبک اوتابکوف (ازبکستان) و لازلو زابو (مجارستان) ۵- نیکولاز کلاسوف (گرجستان) و آسخات دلمحمداف (قزاقستان) ... ۱۹- یوسف قادریان (ایران)