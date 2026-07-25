صرافان:ظرفیت واقعی شعر، پس از جنگ رمضان آشکار شد؛ بینش عمیق رهبر شهید 

به گزار خبرنگار مهر، چهارمین رویداد آیینی محرم شهر در میدان آزادی آغاز شده و یکی از بخش‌های این مراسم شعرخوانی شاعران آیینی کشور در استیج آن است. قاسم صرافان شاعر نام آشنای کشور در این مراسم شعرخوانی داشت؛ او در حاشیه محرم شهر به ظرفیت‌های عظیم شعر برای تبیین حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد.

صرافان در گفت‌وگو با مهر درباره اثرگذاری شعر در اتفاقات مهم به ویژه پس از وقوع جنگ رمضان توضیح داد: شاید پیش از این تردیدهایی درباره اثرگذاری شعر و محصولات فرهنگی که پایه آنها شعر است، مثل مداحی و سرود وجود داشت، اما اتفاقات اخیر به ویژه جنگ رمضان، به خوبی تاثیرگذاری عمیق شعر بر ذهن و فکر مردم را نشان داد. اکنون می‌بینیم اشعاری که در تجمعات خیابانی مردم ایران در قالب سرودها و مداحی ها خوانده می‌شود، تا چه اندازه اثرگذار است و عملا به یک رسانه مهم تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه شعر و مداحی، باعث ایجاد حرکت در مردم شده است، گفت: اکنون می‌بینیم محصولات پایه شعری از جمله مداحی ها، علاوه بر اثرگذاری، «حرکت» ایجاد کرده است. شاید پیش از این، اشعاری که روی کاغذ و یا در قالب دکلمه نوشته و خوانده می‌شد، اثر کمتری داشت اما اکنون می‌بینیم اشعاری که در قالب مداحی و سرود قرار می‌گیرند، بسیار اثرگذار عمل می‌کنند و جریان‌ساز می‌شوند. نمونه آن مداحی هایی مثل «بزن که خوب می زنی»، «باید برخاست» و ... است. این مداحی ها آرام آرام وِرد زبان مردم شد و همه آنها را تکرار کردند.

این شاعر آیینی با اشاره به درک عمیق رهبر شهید انقلاب نسبت به ظرفیت‌های شعر گفت: نکته قابل تامل اینجاست که رهبر شهید ما از سال‌ها پیش نسبت به اثرگذاری بالای شعر، بارها و بارها نکاتی را به درستی اشاره می‌کردند و اکنون همه ما آن را احساس می‌کنیم.

صرافان درباره رویداد آیینی محرم شهر نیز گفت: محرم شهر در چهارمین سال برگزاری خود توانسته جایی برای حضور خانواده‌ها ایجاد کند و ترکیبی از هنر و اندیشه را به شهروندان ارائه بدهد. نمونه آن کشتی است که در میدان آزادی می‌بینیم؛ این کشتی حاوی معانی مهمی است که مهم‌ترین آن اشاره به کشتی نجات بودن سیدالشهدا است. معتقدم اجتماع مردمی در محرم شهر توانسته مفاهیم والای مکتب عاشورایی را با زندگی روزمره مردم پیوند بزند و این موضوع دارای اهمیت زیادی است.