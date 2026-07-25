هوای گرم در زنجان تداوم دارد؛ کاهش دما از دوشنبه

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان، اظهار کرد: طی چند روز آینده آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و از ساعات بعدازظهر وزش باد مناطق مختلف را فرا میگیرد.
وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق به حد نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید، افزود: شهروندان از تردد و توقف در کنار ساختمانهای نیمهکاره، داربستها و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت دمای هوا در استان، گفت: طی دو روز آینده هوای استان همچنان گرم خواهد بود و این شرایط تا روز یکشنبه تداوم دارد، اما از روز دوشنبه روند کاهش دما آغاز شده و هوا خنکتر میشود.
رحماننیا با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان ۲۷ درجه سانتیگراد است، تصریح کرد: این میزان نسبت به روز گذشته اندکی کاهش یافته، اما دماهای بیشینه امروز از روز گذشته بالاتر خواهد بود.
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