قیمت نفت رکورد ۱۸ماه اخیر را شکست/شروع رویایی بازارهای انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، به دنبال توافق تاریخی اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها بر سر کاهش تولید روزانه تقریبا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و تقویت بهای طلای سیاه، همانطور که از قبل پیش بینی می شد، قیمت جهانی نفت امروز در اولین روز معاملات هفته جاری با یک جهش قابل توجه آغاز به کار کرد و به بیشترین رقم در یک سال و نیم اخیر رسید.

قیمت نفت دریای برنت دریای شمال برای تحویل در ماه فوریه سال آینده میلادی با ۴.۴ درصد افزایش به رقم ۵۶ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید؛ قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۴.۸ درصد افزایش در برابر ۵۳ دلار و ۹۸ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

بر همین اساس، شرکت «آرماکو» عربستان به مشتریان آمریکایی و اروپایی خود اعلام کرده که تحویل نفت از اولین ماه سال آینده میلادی را کاهش خواهد داد.

پیش بینی می شود که شاخص بورس کشورهای اروپایی نیز به دنبال افزایش بهای نفت با سیر صعودی فعالیت خود را آغاز کنند؛ ضمن اینکه در سبدهای اصلی ارز نیز انتظار می رود که بخشی از ارزش از دست رفته یورو در مقابل دلار آمریکا جبران شود.