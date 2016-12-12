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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

داستان یک پهلوان به قلم نادر ابراهیمی بازنشر شد

داستان یک پهلوان به قلم نادر ابراهیمی بازنشر شد

«عبدالرزاق پهلوان» عنوان کتابی است به قلم نادر ابراهیمی و با تصویرگری علی‌اکبر صادقی که بار دیگر به دست علاقه‌مندان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، کودکان گروه سنی «ج» (۱۰ تا ۱۲ سال) می‌توانند با زندگی یکی از پهلوانان ایرانی در قالب یک کتاب آشنا شوند.

بر این اساس در زمان ابوسعید از نوادگان چنگیز خان دو پهلوان زندگی می‌کردند. یکی در دربار ابوسعید زندگی می‌کرد و دیگری پهلوان جوانمردی بود به نام عبدالرزاق. کار او کمک به مردم و دستگیری از بینوایان و ضعفا بود.

دست تقدیر این دو پهلوان را رو به روی هم قرار می‌دهد و عبدالرزاق امیری لشکر ابوسعید می‌شود. پس از مرگ ابوسعید، پهلوان عبدالرزاق با حاکمان مغول نبرد می‌کند و سرانجام در سبزوار بر تخت فرمانروایی می‌نشیند و برای مدتی به ستم‌گری و تاخت و تاز آنان در ایران خاتمه می‌دهد.

این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۵۱ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. انتشارات کانون این اثر را ویرایش کرده و بار دیگر به دست مخاطبان رسانده است.

 این اثر در قطع خشتی، در ۲۴ صفحه و با قیمت ۳هزار و ۱۰۰ تومان منتشر شده است.

کد مطلب 3848036

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