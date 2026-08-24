به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست ظهر دوشنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای شهر خورموج، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت ،وی ضمن تقدیر از تلاش‌های فرماندار دشتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: خدمات مؤثر و اقدامات انجام شده در جهت خدمت‌رسانی به مردم شایسته تقدیر است و باید این مسیر با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه خدمت به مردم مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد مدیران است، گفت: در نظام جمهوری اسلامی، معیار در کارنامه یک مدیر باید میزان گره‌گشایی از کار مردم و خدمت به آنان باشد؛ به گونه‌ای که مردم آثار و نتایج این خدمات را به صورت محسوس در زندگی و سفره خود احساس کنند.

زاهددوست بر ضرورت حضور مدیران در میان مردم تأکید کرد و ادامه داد: مدیران باید بخشی از برنامه و وقت خود را به حضور در بین مردم اختصاص دهند، چراکه حضور مسئولان در میان مردم نقش مهمی در امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی دارد.

وی با اشاره به پیام و رسالت شهدا تصریح کرد: باید از خود بپرسیم عهد ما با شهدا چیست؛ شهدا برای امنیت، آرامش و خدمت به مردم جان خود را تقدیم کردند و امروز ما نیز باید بخشی از عمر و توان خود را برای خدمت به مردم و امیدآفرینی در جامعه وقف کنیم.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه مردم امروز با مشکلات سختی مواجه هستند، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی مدیران باید با روحیه جهادی و حضور میدانی در صحنه باشند و برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

زاهددوست گفت: هفته دولت باید به معنای واقعی هفته گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد؛ چراکه گره‌گشایی از کار مردم، همان امیدآفرینی و خدمت واقعی به جامعه است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای خدمت، بر ضرورت ادامه مسیر شهدا در عرصه خدمت‌رسانی، مردم‌داری و تلاش برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.