به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این آتشسوزی در ساعات اولیه بامداد در طبقه همکف یک هتل هشت طبقه در شهر تاراپیث، حدود ۲۲۰ کیلومتری شمال کلکته، مرکز بنگال غربی، رخ داد.
یک مقام پلیس گفت: «قربانیان پس از دود سمی ناشی از سقف کاذب سوزان و فایبرگلاس و سایر مواد قابل اشتعال مورد استفاده در پذیرش طبقه همکف، بر اثر خفگی جان باختند.»
گزارشها حاکی از آن است که بیشتر مهمانان هنگام وقوع آتشسوزی خواب بودند. به گفته پلیس، مهمانانی که پس از آتشسوزی از خواب بیدار شدند، ظاهراً گیج بودند و برای یافتن راه فرار تلاش میکردند.
بلافاصله پس از دریافت تماس اضطراری، پلیس و آتشنشانان برای کنترل آتش و نجات افراد داخل هتل به محل حادثه شتافتند.
مقامات اعلام کردند که برخی از کشتهشدگان زائرانی بودند که برای عبادت در معبد هندوی شهر به تاراپیث سفر کرده بودند.
علت آتشسوزی که به سرعت به طبقات بالا گسترش یافت، در حال بررسی است. برخی گزارشها حاکی از آن است که آتشسوزی به دلیل اتصال برق رخ داده است.
نظر شما