محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز همچنان توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان (به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی) تداوم خواهد داشت؛ سپس تا روز پنجشنبه روند کاهش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا روز پنجشنبه (به‌ویژه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه)، سرعت وزش باد در مناطق شمال‌غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی در حد متوسط تا شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی طی بعدازظهرها مورد انتظار است؛ در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: امیدیه با ۵۱.۴ درجه به عنوان گرمترین و گتوند با ۲۴ درجه به عنوان خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۹.۸ و کمینه دمای ۲۸.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.