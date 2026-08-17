امین عاملی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین همایش «مسجد شایسته» با عنوان «پایگاه مقاومت و خونخواهی؛ مثل امام شهید» خبر داد.

وی تصریح کرد: این همایش روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۸:۳۰ در مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار می‌شود.

عاملی‌پور افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی و امام جمعه بجنورد و سردار اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) استان از سخنرانان این همایش هستند.

وی هدف از برگزاری این برنامه را تبیین جایگاه مسجد در تقویت فرهنگ مقاومت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد عنوان کرد و گفت: این همایش فرصتی برای تبیین نقش مساجد در تربیت نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر است.