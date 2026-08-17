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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

عاملی‌پور: دومین همایش «مسجد شایسته» در بجنورد برگزار می‌شود

عاملی‌پور: دومین همایش «مسجد شایسته» در بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- رییس ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان شمالی گفت: دومین همایش «مسجد شایسته» چهارشنبه ۲۸ مردادماه در مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار می‌شود.

امین عاملی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین همایش «مسجد شایسته» با عنوان «پایگاه مقاومت و خونخواهی؛ مثل امام شهید» خبر داد.

وی تصریح کرد: این همایش روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۸:۳۰ در مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار می‌شود.

عاملی‌پور افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی و امام جمعه بجنورد و سردار اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) استان از سخنرانان این همایش هستند.

وی هدف از برگزاری این برنامه را تبیین جایگاه مسجد در تقویت فرهنگ مقاومت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد عنوان کرد و گفت: این همایش فرصتی برای تبیین نقش مساجد در تربیت نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر است.

کد مطلب 6919237

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