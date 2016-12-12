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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

مدیرعامل جدید راه آهن در پاسخ به مهر؛

انتقادات به سیستم کنترل هوشمند قطار را نمی پذیرم

انتقادات به سیستم کنترل هوشمند قطار را نمی پذیرم

مدیرعامل جدید راه آهن گفت: انتقادات مطرح شده درمورد سیستم ATC (کنترل هوشمند قطار) مسیر تهران- مشهد را نمی‌پذیرم؛ زیرا این سیستم به طور کامل پیاده سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید راه آهن در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره انتقادات مطرح شده پیرامون پیاده سازی ناقص سیستم ATC گفت: این انتقادات گمانه زنی هایی است که بخشی از آنها در جهت ضعیف کردن اقتصاد مقاومتی و فعالیت شرکت های دانش بنیان است، اما راه آهن به حمایت از تولیدات داخلی ادامه می دهد.

وی افزود: سیستم ATC از اوایل اسفند ۹۳ تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد و ضریب ایمنی و سلامت این سیستم بیش از ۹۹.۸ درصد است که این آمار متکی به مستندات شرکت راه آهن است.

به گفته محمدزاده، طی ۸ ماهه اول سال جاری از مجموع یک میلیون و ۱۵۰ هزار عملیات انجام شده در مسیر ریلی تهران- مشهد حدود ۴ هزار هشدار از سیستم ATC دریافت شده است که نشانگر ایمنی و سلامت این سیستم است.

به گفته مدیرعامل جدید راه آهن، هرگونه خطا در تخریب تجهیزات و... توسط سیستم ATC هشدار داده می شود و تمام هشدارها در جهت رعایت ایمنی سیستم است.

وی ادامه داد: سیستم ATC هم اکنون در ۵ مسیر مترو در حال بکارگیری است و تاکنون مشکلی در این زمینه ایجاد نشده است که این موضوع نشان دهنده ایمنی و سلامت بالای این سیستم است.

به گفته محمدزاده، تمامی قطارهای مسافری خط تهران- مشهد به سیستم ATC مجهز هستند.

کد مطلب 3848285

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