انتقادات به سیستم کنترل هوشمند قطار را نمی پذیرم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید راه آهن در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره انتقادات مطرح شده پیرامون پیاده سازی ناقص سیستم ATC گفت: این انتقادات گمانه زنی هایی است که بخشی از آنها در جهت ضعیف کردن اقتصاد مقاومتی و فعالیت شرکت های دانش بنیان است، اما راه آهن به حمایت از تولیدات داخلی ادامه می دهد.

وی افزود: سیستم ATC از اوایل اسفند ۹۳ تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد و ضریب ایمنی و سلامت این سیستم بیش از ۹۹.۸ درصد است که این آمار متکی به مستندات شرکت راه آهن است.

به گفته محمدزاده، طی ۸ ماهه اول سال جاری از مجموع یک میلیون و ۱۵۰ هزار عملیات انجام شده در مسیر ریلی تهران- مشهد حدود ۴ هزار هشدار از سیستم ATC دریافت شده است که نشانگر ایمنی و سلامت این سیستم است.

به گفته مدیرعامل جدید راه آهن، هرگونه خطا در تخریب تجهیزات و... توسط سیستم ATC هشدار داده می شود و تمام هشدارها در جهت رعایت ایمنی سیستم است.

وی ادامه داد: سیستم ATC هم اکنون در ۵ مسیر مترو در حال بکارگیری است و تاکنون مشکلی در این زمینه ایجاد نشده است که این موضوع نشان دهنده ایمنی و سلامت بالای این سیستم است.

به گفته محمدزاده، تمامی قطارهای مسافری خط تهران- مشهد به سیستم ATC مجهز هستند.