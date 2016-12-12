«پرسشگر» به شبکه آموزش می آید/ پرداختن به نظام آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نوری آزاد تهیه کننده برنامه «پرسشگر» درباره اهمیت پرداختن به بحث آموزش و پرورش کشور در برنامه تلویزیونی بیان کرد: سند بنیادین آموزش و پرورش کشور قرار است نظام آموزشی کشور را به نظام تربیتی و فرهنگی تبدیل کند و به این خاطر از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی ادامه داد: از آنجا که تاکنون برنامه ای به طور تخصصی به بحث آموزش نپرداخته و غالبا برنامه ها در حوزه مدارس، دانش آموزان و یا خانواده بوده، بر آن شدیم برنامه ای تولید کنیم که به طور خاص موضوع آموزش را مورد تاکید قرار دهد.

نوری آزاد عنوان کرد: برنامه «پرسشگر» تنها برنامه ای است که به صورت تخصصی به سیاست های کلان آموزش و پرورش می پردازد.

وی افزود: با وجود ۱۳ میلیون دانش آموز و جمعیت یک میلیونی فرهنگیان باید کیفیت و شیوه های آموزشی جدید در این سند تحول برای هر چه بهتر شدن نظام آموزشی آینده آموزش داده شود.

تهیه کننده برنامه «پرسشگر» در پایان اظهار کرد: این برنامه گفتگو محور بوده و دارای آیتم های مختلف از جمله گزارش، انیمیشن و گفتگوهای چالشی است و همچنین مسئولان آموزشی کشور از جمله وزیر آموزش و پرورش، معاونان وی، مدیران آموزش و پرورش، اعضای شورای انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه حضور دارند.

برنامه «پرسشگر» به تهیه کنندگی سعید نوری آزاد به زودی به صورت زنده روی آنتن شبکه آموزش سیما می رود.