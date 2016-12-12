«پرسشگر» به شبکه آموزش می آید/ پرداختن به نظام آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نوری آزاد تهیه کننده برنامه «پرسشگر» درباره اهمیت پرداختن به بحث آموزش و پرورش کشور در برنامه تلویزیونی بیان کرد: سند بنیادین آموزش و پرورش کشور قرار است نظام آموزشی کشور را به نظام تربیتی و فرهنگی تبدیل کند و به این خاطر از اهمیت به سزایی برخوردار است.
وی ادامه داد: از آنجا که تاکنون برنامه ای به طور تخصصی به بحث آموزش نپرداخته و غالبا برنامه ها در حوزه مدارس، دانش آموزان و یا خانواده بوده، بر آن شدیم برنامه ای تولید کنیم که به طور خاص موضوع آموزش را مورد تاکید قرار دهد.
نوری آزاد عنوان کرد: برنامه «پرسشگر» تنها برنامه ای است که به صورت تخصصی به سیاست های کلان آموزش و پرورش می پردازد.
وی افزود: با وجود ۱۳ میلیون دانش آموز و جمعیت یک میلیونی فرهنگیان باید کیفیت و شیوه های آموزشی جدید در این سند تحول برای هر چه بهتر شدن نظام آموزشی آینده آموزش داده شود.
تهیه کننده برنامه «پرسشگر» در پایان اظهار کرد: این برنامه گفتگو محور بوده و دارای آیتم های مختلف از جمله گزارش، انیمیشن و گفتگوهای چالشی است و همچنین مسئولان آموزشی کشور از جمله وزیر آموزش و پرورش، معاونان وی، مدیران آموزش و پرورش، اعضای شورای انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه حضور دارند.
برنامه «پرسشگر» به تهیه کنندگی سعید نوری آزاد به زودی به صورت زنده روی آنتن شبکه آموزش سیما می رود.
نظر شما