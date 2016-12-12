عزت و اقتدار مسلمانان در گرو ایستادگی در برابر مستکبران است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای هفته وحدت (میان شیعه و سنی) را گرامی داشت.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

«هفتۀ وحدت» یادگار ارزشمند و گرانسنگ حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) بوده که همواره دغدغه اسلام و سرافرازی مسلمین را داشت، او که از اختلاف افکنی بین مسلمین توسط دشمنان اسلام به سختی رنج برده و همواره منادی وحدت جهان اسلام در طول عمر با برکت خویش بود.



اسلام به عنوان برترین و کامل ترین دین الهی برای نجات بشریت از گمراهی و جهالت و بهترین دستورالعمل زندگی، توسط آخرین پیامبر الهی حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) به بشریت عرضه شد اما همواره دشمنان دین و اتحاد و وحدت برای رسیدن به اهداف پلید خود، با بپا کردن انواع فتنه ها، از آغاز نبوت پیامبر تا امروز قصد داشتند تا با ایجاد تفرقه بین مسلمین و با استفاده از حربۀ فرقه گرایی، از اشاعۀ اسلام محمدی جلوگیری کنند.



پیامبراسلام، که خداوند رحمان در قرآن کریم ایشان را رحمت للعالمین و اسوۀ حسنه ای برای جمیع مسلمانان بلکه برای همۀ انسانیت و تمامی اعصار دانسته، با شعار قرآنی و الهی «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» بشریت را به وحدت و اتحاد حول محور توحید و عدالت و آزادی حقیقی فرا می خواند، آنجا که قرآن کریم «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَة» را مطرح می¬سازد، بدیهی است که از مفهوم "امت واحده"، فقط اتحاد جغرافیایی را دنبال نمی¬کند بلکه از تک تک مسلمانان می خواهد «یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا»، تا آن جا که می فرماید «إنما المومنون إخوة فأصلحوا بین اخویکم» آنان را برادر همدیگر دانسته و از آنان می خواهد که بین برادران خود را اصلاح کنند.



وحدت و انسجام، اتفاق و اتحاد، همبستگی و همدلی مسلمانان، از ضروریات کلمه توحید و از تعالیم روح بخش اسلام و از اصول فرهنگ قرآن است، قرآن کریم یکی از عمده‌ترین و سازنده‌ترین اهداف رسالت نبی مکرم اسلام را تألیف قلوب و ایجاد انس و الفت و تفاهم به جای خصومت و دشمنی بیان می‌دارد.



وحدت که همواره مورد ملاحظه و دقت همه پیشوایان و بزرگان دین مبین اسلام بوده و به حق نیاز جامعه اسلامی در تمام زمان ها به ویژه امروز است ضرورت دارد در اذهان احاد مسلمین از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.



امروز هر مسلمانی که خواهان عزت، اقتدار و ایستادگی هم کیشان خود در مقابل مستکبران عالم است نباید از کوچکترین تلاشی در این جهت دریغ کند.



در این مقطع زمانی که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل، با ایجاد گروه های تکفیری و داعش، تمام تلاش خود را با سیاه نمایی، وارونه سازی و انحراف در مسیر مسلمانان از مسیر اسلام حقیقی به کار گرفته، وظیفه و تعهد دلدادگان به اسلام به ویژه علما، صاحبان قلم و رسانه ها سنگین تر از قبل است.



آنچه امروز در بین مسلمانان شیعه و سنی باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد، وحدت کلمه و اصل قرار دادن آن در راستای تشکیل «امت واحده اسلامی» است، پس باید همیشه هوشیار باشیم ودر حفظ وحدت اسلامی و همدلی و همکاری و مبارزه با دشمنان همدل و وحدت خود را حفظ کنیم.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز ضمن تبریک "هفتۀ وحدت امت برزگ رسول الله" و ایام مبارک ربیع الاول، هنگامه طلوع خورشید عالم تاب وجود شریف حضرت خاتم الانبیا رحمت للعالمین «صلی الله علیه و آله و سلم» و فرخنده میلاد صادق آل محمد امام جعفر صادق «علیه السلام» به همه مسلمانان جهان، بر این باور است که فرصت بسیار مغتنم و معناداری است، تا تمامی مذاهب اسلامی به ویژه اهل تشیع و اهل تسنن در فضایی آرمانی و آکنده از صمیمیت و در دایره معارف و آموزه های نورانی دین مبین اسلام و با بهره بردن از اخلاق و سنت حسنۀ نبی مکرم اسلام، به مقوله همگرایی و هم افزایی برای شناسایی و تحقق بسترها و راهکارهای تقویت و تعمیق وحدت و تقریب مذاهب اسلامی بیندیشند و مسئولان خدوم و دلسوز و مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی با تبعیت از مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) با بصیرت و هوشیاری کامل، به هوش باشند تا آسیبی به نظام و مملکت وارد نشود و راه پرافتخار کنونی با قوت و صلابت ادامه یابد.