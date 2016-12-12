به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور عصر امروز در مراسم معارفه خود که با حضور فرماندهی کل سپاه پاسداران در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، با تشکر از اعتماد فرماندهی کل قوا و یادآوری زحمات سردار نقدی در سازمان بسیج اظهار داشت: من به صبر و اخلاق نیکو و ولایت مداری سردار نقدی شهادت می دهم؛ ایشان کارهای بسیار زیربنایی در بسیج انجام داد.

وی با اشاره به حضور خود در قرارگاه مرکزی امام حسین(ع) در یکسال اخیر تصریح کرد: در حال حاضر هم که توفیق نوکری بسیجیان در گستره وسیع فراهم شده است، از خداوند می خواهم این مسیر را به سمتی ببرد تا به کسانی ملحق شویم که سالیان سال است، سر سفره امام حسین(ع) نشسته اند.

رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر ارتقاء حضور سازمان یافته مردم و جوانان در بسیج اظهار داشت: در این مسیر باید تلاش کنیم تا تعامل بین اقشار بسیج تقویت شود.

سردار غیب پرور همچنین با تاکید بر شبکه سازی درونی اقشار بسیج و پرهیز از کار مجمع الجزایری، گفت: در بسیج حتما نیازمند آسیب شناسی دائم و مستمر هستیم.

وی همچنین بر ضرورت تقویت حلقه های صالحین به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد بسیج تاکید کرد.