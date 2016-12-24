به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایران در جنگ بزرگ» نوشته احمد علی سپهر (مورخ الدوله) به زودی در قالب یک مجموعه دو جلدی، توسط انتشارات پژواک کیوان منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

این کتاب به اتفاقات جنگ بزرگ اول جهانی در فاصله سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۱۸ در ایران می پردازد. وقایعی که ایران در جنگ بزرگ متحمل آن شد بسیار سخت و مشکلات بسیاری را برای ایرانیان به همراه داشت. کشور به دلیل حضور بیگانگان از همه طرف مورد هجمه قرار گرفت و این در حالی بود که ایران در جنگ بزرگ، خود را بی طرف اعلام کرده بود…

اجداد مورخ الدوله، از اهالی علم، ادبیات و تاریخ بوده‌اند و نفوذ آنان در تربیت وی تأثیر داشته‌ است. او از همان زمانی که در جوانی خواندن و نوشتن را یاد گرفت، مجلدات «ناسخ التواریخ» را مطالعه کرد و همواره آرزو داشت دنباله روی نیاکان خود بوده و تاثیری بر حوزه نگارش تاریخ معاصر ایران داشته باشد.

اواخر ماه مه ۱۹۱۴، یک تصادف ساده نگارنده کتاب ایران در جنگ بزرگ را به مقصود نزدیک‌تر ساخت. در یکی از روزهای پذیرایی مادام مرنار بلژیکی، خانم خزانه‌دار کل ایران با یک جوان هم‌سن خود، مسیو فن ‌هنتیک نایب سفارت آلمان آشنا شد. دامنه‌ صحبت آن‌ها از آب و هوا و ادبیات به سیاست کشید. به این ترتیب نگارنده کتاب «ایران در جنگ بزرگ» از مظالم همسایگان گلایه کرده و از مداخله‌ آنان در سرنوشت ایران شکایت کرد. فن هنتیگ گفت: «می‌دانم که تهدیدی مانند کابوس، در افق این کشور نمودار است؛ همان دشمنان شما هستند که علیه آلمان هم‌دست شده‌اند و با کمک فرانسه، ائتلاف مثلث تشکیل داده‌اند. ما آلمانی‌ها نزدیکی با ایران را از صمیم قلب طالب هستیم.»

او نگارنده کتاب ایران در جنگ بزرگ برای روز بعد به منظور معرفی به وزیرمختار آلمان به سفارت‌خانه‌ی آلمان دعوت کرد. عقاید و نظریات نگارنده کتاب ایران در جنگ بزرگ به نوعی بر پرنس هانری سی‌ویکم دو رویس، وزیرمختار تاثیر گذاشت که در پایان مذاکرات، عضویت سفارت را تکلیف کردند و او بدون تردید پذیرفت. پس‌ از دو روز، از ریاست دارالترجمه‌ اداره‌ی گمرک استعفا و از ابتدای ژوئن ۱۹۱۴، به سمت منشی اول سفارت امپراتوری آلمان شروع به خدمت کرد.

از آن روز، دریچه‌ زندگی تازه‌ای به روی وی باز شد. درست بعداز دو ماه، جنگ بزرگ بین‌المللی آغاز شد و مورخ الدوله توانست به آرزوی خود یعنی دنباله روی از نیاکانش جامه عمل بپوشاند.

کتابی که احمدعلی سپهر از وقایع آن دوران تاریخی نوشته، به زودی توسط انتشارات پژواک کیوان منتشر می‌شود.

این مورخ در مطلبی که در سال ۱۳۳۵ در معرفی این کتاب نوشته، آورده است: اطمینان می دهم که این کتاب را با بی‌طرفی کامل تالیف و نسبت به هیچ ملت و هیچ فردی غرض خاصی نداشته ام. سعی وافی به کار برده ام تا بر روی حوادثی که در تاریکی فرو رفته اند، پرتو افکنم و حقیقت تاریخی را از استتار بیرون آورم. امیدوارم خوانندگان گرامی نیز با همان نیت و با همان حس بی غرضی به قرائت این صفحات مبادرت ورزند و از وقایع نزدیک به این عهد، اما دور از خاطرها آگاه شوند.