  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۶

سفر فرمانده کل ارتش پاکستان به عربستان سعودی

سفر فرمانده کل ارتش پاکستان به عربستان سعودی

فرمانده کل ارتش پاکستان در سفری رسمی و به منظور گسترش روابط دو جانبه، وارد عربستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده کل ارتش پاکستان که اخیرا به این سمت منصوب شده است، در سفری رسمی وارد عربستان سعودی شد.

وی در این سفر با مقامات نظامی و دولتی عربستان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

گفتگو راجع به مسائل منطقه ای و گسترش هرچه بیشتر روابط دوجانبه محور دیدارهای وی با مقامات عربستانی خواهد بود.

لازم به ذکر است که بعد از بازنشستگی ژنرال «راحیل شریف» فرمانده کل ارتش پاکستان، «نواز شریف» نخست وزیر این کشور، باجوه را به سمت فرماندهی کل ارتش پاکستان منصوب کرد.

کد مطلب 3852634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها