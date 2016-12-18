سفر فرمانده کل ارتش پاکستان به عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده کل ارتش پاکستان که اخیرا به این سمت منصوب شده است، در سفری رسمی وارد عربستان سعودی شد.

وی در این سفر با مقامات نظامی و دولتی عربستان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

گفتگو راجع به مسائل منطقه ای و گسترش هرچه بیشتر روابط دوجانبه محور دیدارهای وی با مقامات عربستانی خواهد بود.

لازم به ذکر است که بعد از بازنشستگی ژنرال «راحیل شریف» فرمانده کل ارتش پاکستان، «نواز شریف» نخست وزیر این کشور، باجوه را به سمت فرماندهی کل ارتش پاکستان منصوب کرد.