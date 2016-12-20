خسارت سنگین سرما به کشاورزان قم/ ۲۷۵۰ هکتار باغ انار نابود شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با تعدادی از خبرنگاران اظهار داشت: بخش کشاورزی همیشه وابسته به اقلیم بوده و عواملی چون سرمازدگی، تگرگ، باد زدگی و گرمای شدید همیشه در این بخش خساراتی را به بار آورده است که این طبیعی است و قابل پیش بینی هم نیست.

وی گفت: کشاورزان قمی طبق روال هر سال کشت خود را انجام دادند که ناگهان از دوم آذرماه با سرمای ناگهانی هوا مواجه شدند و این سرما به بسیاری از محصولات از جمله مزارع جو و کلزا خسارت زد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: با این سرمای ناگهانی، نزدیک به ۲ هزار و ۷۵۰ هکتار از باغات انار دچار سرمازدگی شدند که باید از کف بریده شوند و همچنین حدود ۷۵۰ هکتار باغات زیتون و باغ انجیر دچار سرمازدگی شد.

خسارات سنگین به مزارع کشت سبزی

وی با بیان اینکه حدود ۳ هزار هکتار کشت کلزا در استان وجود داشت و کمتر از ۱۰ درصد آن خسارت ۱۰۰ درصدی دیدند، ادامه داد: با توجه به هزینه بالایی که کشت سبزیجات دارند متأسفانه خسارات سنگینی به مزارع کشت سبزی در استان وارد شد و نزدیک به ۵۰۰ هکتار آن بر اثر سرما از بین رفت.

طلایی با اشاره به اینکه تداوم سرما خسارت سنگینی به بخش کشاورزی قم وارد کرد، تصریح کرد: در بخش کشت کلزا در استان با توجه به وعده‌هایی که وزارت مربوطه به کشاورزان داده بود بخش عمومی آن انجام گرفت و تا سقف ۶۰۰ هزار تومان خسارت را بیمه پرداخت کرد در حالی که میزان خسارت وارده به برخی از کشاورزان در این محصول بیشتر از این میزان است که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه الگوی کشت، شرایط اقتصادی کشاورز است، افزود: معتقدیم کشاورزان بهتر از هر کسی می‌دانند که چه بکارند و ما تنها بستر را برایشان فراهم می‌کنیم و بیمه‌های ما باید قوی‌تر عمل کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با این توضیح که تسهیلات وام کشت به همه محصولات تعلق می‌گیرد و بانک کشاوری هم تعهد داده وام سرمایه درگردش کشت را بپردازد اما با این حال یکی از مشکلات ما در بخش کشاورزی تسهیلات گذشته و بدهی‌های برخی کشاورزان است.

کشت ۱۰۰ هکتار گل محمدی در قم

وی عنوان کرد: در استان الگوی کشت ما بر اساس محصولات کم آب بر تنظیم شده است مانند گیاهان دارویی از جمله گل محمدی و حدود ۱۰۰ هکتار گل محمدی در استان کشت شده است.

طلایی با بیان اینکه از محصولاتی که درآمد زا، ارز آور، مقاوم در برابر سرما و دارای توجیح اقتصادی هستند باید استفاده کرد، گفت: در الگوی کشت گیاهان دارویی و باغات پسته در الویت‌ هستند.

وی ابراز داشت: مرکز تحقیقات خود را در استان و در سازمان جهاد کشاورزی تقویت کردیم و در این راستا سال گذشته ۲۲ رقم ارقام بذری مؤثر را وارد استان کردیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در پایان افزود: خسارت امروز قسمتی از زندگی کشاورزان است که باید همه برای جبران ان همکاری و کمک نماییم.