برپایی نمایشگاه «اَ...، عکاشی» بهروز بقایی در نگارخانه «شلمان»

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه ۳ دی ماه، نمایشگاهی از آثار عکاسی بهروز بقایی بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون، با حمایت موسسه هنرمندان پیشکسوت در نگارخانه «شَلمان» افتتاح می شود.

این هنرمند پیشکسوت در این باره اظهار کرد: من از دوران جوانی همواره در کنار بقیه فعالیت هایم، عکاسی می کردم و قرار نبود نمایشگاهی از این کارها ارائه کنم اما به یکباره تصمیم بر این شد تا ۲۵ عدد از بهترین عکس هایم که با تکنیک حرکتی گرفتم را به نمایش در بیاورم، در حقیقت خواستم که دیگران نیز از این تکنیک اطلاع پیدا کنند.

بقایی ضمن اشاره به این مطلب که من خود را عکاس حرفه ای نمی دانم گفت: برگزاری این نمایشگاه به دلیل علاقه ویژه ای است که به شیوه عکاسی این عکس ها دارم.

وی در خصوص نامگذاری این نمایشگاه تحت نام «اَ...، عکاشی» نیز بیان کرد: نخستین بار ابراهیم حقیقی به خاطر اینکه از درون این عکس ها، می توان نقاشی بیرون کشید، این نام را بر آن ها نهاد که ترکیبی از عکاسی و نقاشی است.

نمایشگاه آثار عکاسی بهروز بقایی از ساعت ۱۶ روز جمعه ۳ دی ماه با تعداد ۲۵ اثر در قطع ۴۰*۳۰ در نگارخانه «شَلمان» واقع در خیابان میرداماد، رودبار غربی، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷ افتتاح و تا ساعت ۲۰ پنج شنبه ۹ دی ماه ادامه پیدا می کند.