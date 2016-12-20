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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

گولن: ترور سفیر روسیه مرا شوکه و غمگین کرد

گولن: ترور سفیر روسیه مرا شوکه و غمگین کرد

در حالیکه مقامات ترکیه جریان گولن را عامل ترور سفیر روسیه در آنکارا معرفی می کنند، «فتح الله گولن» اعلام کرد که ترور سفیر روسیه در آنکارا وی را شوکه و غمگین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فتح الله گولن» در واکنش به ترور سفیر روسیه در ترکیه که شب گذشته در یک گالری نقاشی رخ داد گفت: ترور سفیر روسیه در آنکار مرا شوکه و غمگین کرد.

این در حالی است که مقامات ترکیه از جمله معاون رئیس جمهور این کشور، جریان گولن را عامل ترور سفیر روسیه معرفی کرده اند.

گولن که هم اکنون در آمریکا ساکن است زمانی متحد «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، محسوب می شد اما از چند سال قبل اختلافاتی میان آنها شکل گرفت تا جائیکه وی تبدیل به دشمن شماره یک اردوغان گردید و مقامات ترکیه وی را عامل اصلی کودتای نافرجام ماه جولای معرفی کردند.

گولن یک شخصیت مذهبی است که طرفداران زیادی در ترکیه دارد از همین رو پس از کودتای نافرجام ماه جولای، هزار نفر از کارکنان بخش های مختلف نهادهای دولتی و امنیتی ترکیه به اتهام ارتباط با گولن از کار بیکار شدند.

کد مطلب 3855031
عبدالحمید بیاتی

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