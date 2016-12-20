نشست هیئت تحقیق وتفحص صندوق ذخیره فرهنگیان با لاریجانی؛ امروز عصر

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه اعضای هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با رئیس مجلس در بعدازظهر امروز خبر داد و اظهار داشت: این نخستین گام کاری هیات تحقیق و تفحص است که با هدف بهره گیری از راهنمایی های آقای لاریجانی برای پیشبرد بهتر کار انجام می شود.

وی افزود: ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات و هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان درخواست های جدی داریم که این کار خوب پیش برود از جمله اینکه فضای مناسبی برای کار ما فراهم شود و تعاملاتی که باید با دستگاه های مختلف داشته باشیم می طلبد که هیات رئیسه مجلس پشتیبانی لازم را داشته باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: علاوه بر این بهره گیری از افراد متخصصی که در این زمینه بتوانند به ما کمک کنند، ضروری است و این مسئله هم به هماهنگی و کمک هیات رئیسه مجلس نیاز دارد تا در کمترین زمان ممکن بتوانیم به این افراد دسترسی داشته و از آنها بهره گیری کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که جلسه امروز هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با رئیس مجلس، مفید و ثمربخش باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل ماه گذشته با تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان موافقت کردند؛ این تقاضا به دلیل مطرح شدن خبرهایی مبنی بر تخلفات مالی گسترده در این صندوق از جمله پرداخت وام های کلان و بدون وثیقه و حقوق های غیرمتعارف مطرح شد و در رابطه با تخلفات نیز ارقامی از جمله ۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.