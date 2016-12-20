لزوم توجه به ظرفیت های دانشگاه فنی و حرفه ای در کاهش آمار بیکاری

به گزارش خبرنگاران مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه در جریان بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با رئیس این دانشگاه نیز دیدار و در خصوص عملکرد این دانشگاه و تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای برای کاهش آمار بیکاری بحث و گفت و گو کرد.

لزوم توجه به ظرفیت های دانشگاه فنی و حرفه ای برای کاهش آمار بیکاری

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی در حاشیه بازدید از دانشگاه فنی وحرفه ای استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دانشگاه قبلا تحت عنوان ادامه دوره های هنرستانی ذیل مجموعه آموزش و پرورش فعالیت می کرد و دانشجویان آن فارغ التحصیلان هنرستان ها بوده و اکثرا بیس فنی دارند.

وی با بیان اینکه ماموریت اصلی دانشگاه ادامه آموزش های رسمی هنرآموزان و تلاش در جهت ورود آنها به بازار کسب و کار فنی و صنعتی است، افزود: این دانشگاه از سال آینده می تواند فارغ التحصیلان نظام آموزشی جدید ورودی سایر دوره ها را هم پذیرش کند.

داود بهبودی خاطرنشان ساخت: به نظر می رسد فضای کالبدی دانشگاه تحرک مطلوبی دارد و مدیریت دانشگاه در زمینه بازسازماندهی فضاهای کالبدی و تغییر کاربری ها بسیار تلاش کرده و با کمترین اعتبارات اقدامات موثری را انجام داده است.

وی اضافه کرد: برای اینکه دانشگاه به وضعیت مطلوب برسد، نیازمند حمایت هایی است که بخشی از این حمایت ها باید از طرف دولت و منابع ملی و بخشی هم با استفاده از مشارکت و ظرفیت های خیرین جامعه و بخش خصوصی صورت پذیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی یادآورشد: مسئولان دانشگاه هم می توانند با تغییر کاربری در فضاهایی که در اختیار دارند در قالب مقررات و مصوبات موجود واگذاری هایی صورت داده و از محل درآمد آن برخی از پروژه های خود را تکمیل کنند.

بهبودی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ها و سابقه صنعتی استان در شمال غرب کشور دانشگاه فنی و حرفه ای جزو برترین دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور به شمار می رود.

جذب یک میلیارد تومان اعتبار در دوسال گذشته توسط دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نیز در این دیدار تصریح کرد: دانشگاه ما جزو دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین بوده و تلاش می کنیم دانشجویان ما بعد از فارغ التحصیلی بیکار نمانند و بدین وسیله نقشی هم در کاهش آمار بیکاری استان داشته باشیم.

غلامرضا کیانی با اشاره به اینکه در دوسال گذشته بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار جذب کرده ایم، افزود: از جمله مشکلات دانشگاه ما ورودی ساختمان شماره ۲ است که در این جهت با شهرداری و دستگاه قضایی هماهنگی های لازم را انجام داده ایم تا فضای سبز ورودی را حذف کنند و مشکل این ورودی حل شود.

دانشیار دانشگاه تبریز با بیان اینکه در ساختمان شماره ۲، حدود یک هزار دانشجو داریم که از امکانات ورزشی محروم هستند، ادامه داد: با تخصیص اعتباری جزئی می توانیم برخی تجهیزات ورزشی را در سوله موجود نصب کنیم و آن را در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

کیانی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۸ نفر از دانشجویان این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند، افزود: ما در جهت بروزرسانی کارگاه ها تلاش می کنیم و معتقدیم هرقدر در این جهت سرمایه گذاری کنیم به بازدهی مطلوب دست خواهیم یافت.