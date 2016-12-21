۵۰ درصد مدارس صدرای کشور با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه هستند

داود بهرام سری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رشد کیفی مدارس صدرا از اولویت های سازمان مدارس صدرا کشور است، افزود: در حال حاضر ۱۴۷ مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا در کشور وجود دارد که شامل ۱۱۸ دبیرستان متوسطه دوم و ۲۹ دبیرستان متوسطه اول میشود.

وی با اشاره به دروس آموزشی در مدارس صدرا افزود: دروس آموزشی در مدارس صدرا تقریبا با دروس نظری مشترک هستند تنها در مواردی مانند علوم و معارف اسلامی، دانش آموزان به صورت تخصصی تر آموزش میبینند.

رئیس مدارس علوم و معارف صدرای کشور حرکت مدارس صدرا را در نیل به اهداف و چشم انداز های تعین شده قابل قبول دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در طول سال های اخیر قدم های خوبی در این حوزه برداشته شده است. توانستیم مدارسی در کشور ایجاد کنیم که والدین فرزندان خود را بر اساس آموزه های اسلامی رشد داده وبه جامعه تحویل دهند.

بهرام سری ادامه داد: حدود ۵۰ درصد از مدارس صدرای موجود در کشور با مشکل فضای آموزشی مواجه هستند که این موضوع یکی از مهمترین موانع موجود برسر راه مدارس کشور به شمار میرود. از این رو در تلاش هستیم تا با یاری آموزش و پرورش و سایر نهاد های مرتبط این مشکل را نیز از سر راه مدارس صدرا برداریم.

وی با بیان اینکه رشد کیفی مدارس در اولویت برنامه های سازمان مدارس صدرا است گفت: مدارس صدرا به طور یکسان در کل کشور به غیر از استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده اند و این امر موجب بهره مندی یکسان همه مردم کشور از این مدارس است.

رئیس مدارس علوم ومعارف صدرای کشور فارق التحصیلان این مدارس را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر در سال اعلام کرد و افزود: خوشبختانه اغلب فارق التحصیلان این مدارس بعد از اتمام دروس در دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی به کسب علم مشغول اند به گونه ای که ۱۰ درصد از دانش آموزان بعد از اتمام تحصیلات راهی حوزه های علمی میشوند.

بهرام سری گفت: خوشبختانه بسیاری از دانشگاه های علمی کشور خواستار جذب دانش آموزان مدارس صدرا می باشند.

بهرام سری با اشاره به وضعیت تنها مدرسه صدرای موجود در استان زنجان عنوان کرد: استان زنجان با توجه به ظرفیت های مذهبی و نیروی انسانی دارای پتانسیل های فراوانی است. امیدواریم که با حل مشکل فضای آموزشی در استان شاهد افزایش تعداد مدارس صدرا در این استان باشیم.